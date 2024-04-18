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اقتصاد

«عمومية» دبي للاستثمار تقر توزيع أرباح بنسبة 12.5%

«عمومية» دبي للاستثمار تقر توزيع أرباح بنسبة 12.5%
19 ابريل 2024 01:34

دبي (الاتحاد)

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أقرت الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12.5%، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 
وأعلنت المجموعة عن الأرباح العائدة إلى المساهمين بقيمة 1.130.94 مليون درهم، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنةً بالأرباح العائدة المحققة العام السابق بقيمة 1.608.57 مليون درهم. وسجلت المجموعة ارتفاعاً في الأرباح بمبلغ 502.79 مليون درهم، في حال تم احتساب المكاسب التي تحققت لمرة واحدة وعمليات التخارج من الحصة الغالبة ومكاسب القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها في شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول) بمبلغ قدره 980.42 مليون درهم، خلال العام الماضي. 
وأشار عبدالرحمن غانم المطيوعي، رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، إلى مسار النمو القوي للمجموعة خلال عام 2024، مدفوعاً بالتطورات الملحوظة والمهمة التي يشهدها القطاع العقاري، بما في ذلك مشروع «دانه بيى» الرائد الذي تنفذه الشركة في جزيرة المرجان برأس الخيمة. كما أكد أهمية التوسع الاستراتيجي على مستوى عمليات المجموعة، في ظل المشاريع التطويرية المرتقبة والمساعي والجهود البارزة التي تبذلها في مشروع مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، الذي يهدف إلى تعزيز عمل المجموعة على المستوى الإقليمي.

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