«الإمارات الإسلامي» يستكمل تسهيلاً مشتركاً بقيمة 500 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» عن الاستكمال الناجح لأول تسهيل تمويلي مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك في صفقة تاريخية لأجل ثلاث سنوات، هي الأولى من نوعها التي تقدمها مؤسسة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم تصميم الصفقة كتسهيل لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وسيتم استخدام عائدات الصفقة لأغراض التمويل المؤسسي العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويساهم التسهيل التمويلي الجديد في دعم الميزانية العمومية للمصرف من خلال تعزيز قدرته على دعم المتعاملين بالإضافة إلى طموحاته في النمو الاستراتيجي. كما يعكس الاستكمال الناجح للصفقة ثقة السوق في استراتيجية النمو والقوة المالية لمصرف «الإمارات الإسلامي».

وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار التاريخي ذي الأجل المستحق خلال ثلاث سنوات حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، مبرزاً قوة سوق الصكوك المقومة بالدرهم ومعززاً الثقة في سوق العملات المحلية من جانب المستثمرين العالميين الملتزمين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.