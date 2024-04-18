5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

مكنت عمليات شراء من قبل المؤسسات المالية، مؤشرات أسواق الأسهم المحلية من الإغلاق على ارتفاع في ختام تعاملات أمس، مع تحقيق مكاسب سوقية جاوزت 5.36 مليار درهم منها 1.947 مليار درهم في سوق العاصمة ونحو 3.41 مليار درهم في سوق دبي. وجاءت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي صافي شراء بنحو 47.81 مليون درهم، في مقابل تعاملات بيع بصافي 27.78 مليون درهم للمستثمرين الأجانب. وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.831 تريليون درهم، في حين وصلت القيمة السوقية لأسهم دبي 720.795 مليار درهم. وتزامن ذلك مع اجتذاب الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 1.407 مليار درهم أغلبها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 992.92 مليون درهم و414.17 مليون درهم في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 17.28 نقطة وبنسبة 0.189% عند مستوى 9182.47 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 992.92 مليون درهم، شملت ما يزيد على 319.37 مليون سهم عبر 18283 صفقات. وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 32 شركة، وبقيت أسهم 15 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 192.48 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 88.44 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 62.53 مليون درهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 6.67% ليغلق عند 3.2 درهم، وتلاه «بالمز الرياضية» بنسبة 6.53% ليغلق عند 11.1 درهم، و«إشراق للاستثمار» بنسبة 4.24% ليغلق عند 0.295 درهم. وفي المقابل تصدرت «مجموعة أريد» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.31% ليغلق عند 10.32 درهم، وتلاه «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» بنسبة 8.82% ليغلق عند 1.24 درهم، ثم «ايزي ليس» بنسبة 5.17% ليغلق عند 31.2 درهم.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 360.061 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 373.279 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 13.21 مليون درهم كمحصلة «بيع». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 816.993 مليون درهم.



سوق دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بمقدار 35.24 نقطة وبنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4208.17 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 20 شركات، مقابل انخفاض أسهم 12 شركات وثبات أسهم 6 شركات من بين 38 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 414.173 مليون درهم.