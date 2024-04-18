«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستحوذ على 51% من «أليانز السعودي الفرنسي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إنجاز صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة 51% من شركة «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» في المملكة العربية السعودية.

وسيضع هذا الاستحواذ الشركة ضمن شركات التأمين المرموقة في المملكة وفي منطقة الخليج، حيث تسعى الشركة، وسيكون بمقدور الشركة الآن إطلاق عملياتها التشغيلية النشطة في أكبر سوقين للتأمين وأسرعهما نمواً في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات أخوية راسخة ومتنامية باستمرار. ونحن في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، نرى في المملكة سوقاً يزخر بإمكانات عالية، ويتماشى مع استراتيجية نمونا الشاملة، ونتطلع للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح».

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تُشكل الصفقة علامة فارقة في مسيرتنا، إذ ستتيح لنا المضي قدماً في تحقيق طموحنا نحو مزيد من النمو الإقليمي والتطور».