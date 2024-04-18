الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستحوذ على 51% من «أليانز السعودي الفرنسي»

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستحوذ على 51% من «أليانز السعودي الفرنسي»
19 ابريل 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خيول «ياس» تخوض تحدي «دنكويست» و«دجبيلا» في فرنسا
ريكاردو يقود «جوليفر راش» في «كأس الوثبة» بالبرازيل

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إنجاز صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة 51% من شركة «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» في المملكة العربية السعودية.
وسيضع هذا الاستحواذ الشركة ضمن شركات التأمين المرموقة في المملكة وفي منطقة الخليج، حيث تسعى الشركة، وسيكون بمقدور الشركة الآن إطلاق عملياتها التشغيلية النشطة في أكبر سوقين للتأمين وأسرعهما نمواً في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات أخوية راسخة ومتنامية باستمرار. ونحن في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، نرى في المملكة سوقاً يزخر بإمكانات عالية، ويتماشى مع استراتيجية نمونا الشاملة، ونتطلع للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح».
من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تُشكل الصفقة علامة فارقة في مسيرتنا، إذ ستتيح لنا المضي قدماً في تحقيق طموحنا نحو مزيد من النمو الإقليمي والتطور».

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
الإمارات
أبوظبي الوطنية للتأمين
محمد بن سيف آل نهيان
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يوجه بالبدء في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بالبدء في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية
اليوم 20:10
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
علوم الدار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
اليوم 19:57
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
الرياضة
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
اليوم 19:46
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
الناتو يدلي ببيان بشأن تسليح أوكرانيا
اليوم 19:44
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأخبار العالمية
ردود فعل دولية على التوتر في المنطقة
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©