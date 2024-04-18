شراكة بين «إيميرج» و«دبي الملاحية» لتطوير محطة طاقة شمسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «أي دي إف»، عن توقيع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 980 كيلوواط على سطح مبنى مدينة دبي الملاحية، وستسهم المحطة في تفادي إطلاق 780 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويأتي المشروع في إطار التحول الواسع في الطاقة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الشركة المالكة لمدينة دبي الملاحية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ونظم بطاريات تخزين الطاقة ضمن عمليات سلسلة التوريد العالمية التابعة لها.

وسيتم تركيب المحطة على سطح مبنى سكن الموظفين، وستتكون من أكثر من 1700 وحدة شمسية، حيث ستتولى شركة «إيميرج» تطوير المشروع بالكامل، وذلك يشمل عمليات التمويل والتصميم والمشتريات والبناء والتشغيل وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لمدة 25 عاماً.

وقال ميشيل أبو صعب، مدير عام شركة «إيميرج»: يأتي اتفاقنا مع مدينة دبي الملاحية لتطوير محطة طاقة شمسية على سطح مبنى سكن الموظفين امتداداً لنجاحنا في تطوير مشاريع عدة في دولة الإمارات وذلك منذ تأسيس «إيميرج» كشركة لخدمات الطاقة توفر حلولاً متكاملة دون أي تكلفة مسبقة على العميل.

من جهته، قال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: يمثل الاعتماد على الطاقة النظيفة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجيتنا للاستدامة وتحقيق أهداف الشركة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وسعداء بالشراكة مع شركات مبتكرة مثل «إيميرج» و«مصدر» للمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، ونتطلع قدماً إلى بدء عمليات تطوير محطة الطاقة الشمسية في مدينة دبي الملاحية.

وأضاف الحمادي: تلتزم «دي بي ورلد» بالمساهمة بدور رائد في تعزيز الاستدامة ضمن ممارسات التجارة العالمية. وتمثل الطاقة الشمسية جزءاً مهماً ضمن جهودنا للتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة.