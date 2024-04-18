تعاون بين المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من المركز العالمي لتمويل المناخ، المبادرة الرائدة التي أطلقها مؤتمر الأطراف «COP28» وصندوق ألتيرّا، أكبر أداة استثمارية خاصة تركز على المناخ في العالم، أمس عن تعاونهما بهدف تعزيز جهود الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وتم إطلاق صندوق ألتيرّا خلال مؤتمر الأطراف «COP28» بوصفه صندوقاً رائداً بقيمة 30 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات المناخية، وهو يهدف إلى سد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.

وتستند الشراكة إلى توظيف القدرات المشتركة للجانبين في تعزيز العمل المناخي، حيث يسعى المركز العالمي لتمويل المناخ إلى تجاوز العقبات الرئيسية التي تعيق تدفق الاستثمارات المناخية، بالتالي توفير الوصول إلى التمويل المناخي بسهولة وأسعار معقولة.

ويتعاون المركز العالمي لتمويل المناخ مع صندوق ألتيرّا في عدد من المجالات الرئيسية على تعزيز القدرات العالمية وتشجيع الاستثمارات في مجال المناخ، بما في ذلك «الأثر» حيث يتعاون الطرفان لتطوير نهج مشترك نحو إعداد أطر الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتفعيل مشاركة الجهات المعنية بما ينسجم مع إطار الأثر المناخي المتطور لصندوق ألتيرّا.

ويشمل التعاون أيضا «شراكات ومناهج مبتكرة»، حيث يعمل الطرفان على تحديد الأساليب الأكثر فعالية.

وقال السفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا: إن تمويل الاقتصاد المناخي بنجاح، يتطلب مستوياتٍ استثنائية من التعاون، إلى جانب مناهج مبتكرة، وأدوات لتوسيع نطاق تدفقات رأس المال والاستفادة منها في توفير حلول تحويلية ودعم الدول النامية، ويلتزم صندوق ألتيرّا بمواصلة سعيه لتحقيق هذا الهدف، لاسيما من خلال شراكتنا الجديدة مع المركز العالمي لتمويل المناخ، التي تشكل خطوة مهمة نحو تخفيف المعوقات أمام الاستثمارات المناخية.