وفد كوري يطلع على مشروعات «ديوا» في قمة طاقة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

زارت وفود مشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 التي استضافتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «منصة هيئة كهرباء ومياه دبي» ومن بينها وفد برئاسة يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، والذي أشاد بمشاريع الهيئة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

واطلع الوفد الكوري على عدد من مشروعات الهيئة من بينها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتعرف على مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته الهيئة، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

واستمع الوفد الكوري إلى شرح حول «مبنى الشراع» المبنى الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

وخلال مشاركتها في القمة، سلطت الهيئة الضوء على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة التي تستخدمها في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع يزيد على 263 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5.907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

واستعرضت الهيئة أيضاً المرحلة السادسة من المجمع، التي تنفذها بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور.

وعرضت منصة الهيئة نموذجاً لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي الذي تنفذه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يومياً.

وسلطت منصة الهيئة الضوء أيضاً على «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، حيث انتهت من تركيب نحو 390 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي لدعم التنقل الأخضر وتشجيع الأفراد والمؤسسات على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتعرف زوار منصة هيئة كهرباء ومياه دبي على مركز الابتكار التابع للهيئة ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد وتسليط الضوء على القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل.