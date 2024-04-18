عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أن محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وصلت قدرتها الإنتاجية بالكامل بإجمالي 200 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، موضحاً أن قائمة مشاريع تحلية المياه بتقنية المياه في أبوظبي تضم حالياً 3 محطات قيد التطوير والإنشاء بسعة إنتاجية 250 مليون جالون مياه يومياً.

وقال آل علي لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل إنه يجري حالياً إنشاء محطة «المرفأ 2» للتناضح العكسي، لإنتاج 120 مليون جالون يومياً، حيث يتوقع وصول المشروع إلى كامل طاقته التشغيلية بحلول الربع الأخير من 2025، كما يجري إنشاء محطة «الشويهات 4» للتناضح العكسي، لإنتاج 70 مليون جالون يومياً، بحلول الربع الثاني من 2026.

وأضاف أن قائمة المشاريع تضم كذلك مشروعاً في جزيرة السعديات لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، لإنتاج 60 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً بتقنية التناضح العكسي المنخفضة الكربون، أي ما يعادل 270 ألف متر مكعب في اليوم، موضحاً أنه من المتوقع أن تصل إلى كامل طاقتهما التشغيلية بحلول الربع الثالث من 2027.

وأوضح آل علي أن الشركة في انتظار حاليا عطاءات المشروع، تمهيداً للترسية قبل نهاية العام الحالي.

وقال آل علي إن الشركة تدرس حالياً الكشف عن مشاريع جديدة فيما يتعلق بمحطات تحلية المياه خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتضم قائمة محطات تحلية المياه بأبوظبي: محطات مجمع منطقة الطويلة «A1 وB»، بطاقة 1.1 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ومحطات مجمع الشويهات «S1، S2»، بطاقة 920 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة «أم النار» في جزيرة ساس النخيل، بقدرة 432 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة المرفأ «ميبكو» بطاقة إنتاجية 241 ألف متر مكعب يومياً.

كما تمتلك أبوظبي محطات أخرى لتحلية المياه في مجمع الفجيرة، هي «الفجيرة F1» بطاقة 595.5 ألف متر مكعب يومياً، و«الفجيرة F2» بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يومياً.



الطاقة الشمسية

وأشار آل علي إلى أن الشركة تتطلع إلى رفع سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى حوالي 7.6 جيجاوات في أبوظبي بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تقرير متطلبات السعة المستقبلية الذي أصدرته الشركة مؤخراً يوصي بإضافة حوالي 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً خلال السنوات 2027 -2037.

وذكر أن الشركة أصدرت مؤخراً طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1500 ميجاوات، في منطقة الخزنة في أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطاقة الشمسية تسهم بدور أساسي في تحقيق أهداف شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى إنتاج حوالي 50% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج ومساهمتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عملية توليد الكهرباء.

وأضاف أن محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ستعمل بمجرد بدء مرحلة التشغيل التجاري الكامل - إلى جانب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السابقة «نور أبوظبي» و«الظفرة» و«العجبان» - على رفع إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى 5.5 جيجاوات، بحيث ستؤدي المحطات الأربع مجتمعة إلى خفض أكثر من 8.2 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027.

وفي الوقت نفسه سوف تعمل محطة الخزنة الجديدة على توليد ما يكفي لتزويد حوالي 160.000 منزل بالكهرباء في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تسهم المحطة وحدها في خفض أكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة حوالي 470.000 سيارة من الطرقات.



صفقة تمويل

أوضح عثمان آل علي أنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم إتمام صفقة تمويل مشروع محطة «الشويهات 4» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون بقيمة 1.6 مليار درهم (444 مليون دولار).

وقال آل علي: نتطلع إلى إنتاج أكثر من 90% من المياه المُحلاة بواسطة تقنية التناضح العكسي بحلول 2030، وهو ما يعني زيادة بنسبة 492% في قدرة التناضح العكسي مقارنةً بعام 2020، إلى جانب التقليل من الانبعاثات الكربونية إلى حدّ كبير.

وأوضح آل علي أن تقرير متطلبات السعة المستقبلية الذي أصدرته شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخراً، يتوقع إنتاج مياه خالية تقريباً من الكربون بحلول 2031 في أبوظبي، ويعدّ ذلك شوطاً رئيسياً في رحلة إزالة الكربون من إمدادات المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.