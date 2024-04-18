«مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اهتمام الشركة بالتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا، مشيراً إلى حرص الشركة على تعزيز الشراكات واستكشاف الفرص الواعدة لتنفيذ المزيد من المشاريع بمختلف مناطق العالم.

وقال العبيدلي لـ «الاتحاد» إن الشركة نفذت مشاريع في أكثر من 40 دولة، فيما تمتلك مشاريع قائمة في 11 دولة، متوقعاً زيادة عدد الدول التي تعمل بها «مصدر» خلال العام الحالي، مع استكشاف المزيد من الفرص بكافة المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً على الطاقة.

وأضاف أن استثمارات «مصدر» تتجاوز حالياً 30 مليار دولار، بقدرة إجمالية لتوليد أكثر من 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة.

وأوضح العبيدلي أن الشركة تركز التقنيات والتكنولوجيا الجديدة، سواء فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح البرية والبحرية، موضحاً أن بعض الأسواق تشهد مشاريع مختلفة مثل جنوب شرق آسيا، حيث تنفذ الشركة مشاريع الطاقة الشمسية العائمة في البحيرات والسدود، كما استثمرت الشركة في إنتاج الطاقة الحرارية بباطن الأرض من خلال شركة بإندونيسيا، حيث يجري العمل مع الشركاء لتنفيذ مشاريع محلية ودولية في هذا القطاع.

وقال، إن إندونيسيا تعد سوقاً استراتيجية رئيسة بالنسبة لشركة «مصدر» في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع محفظة مشاريعها في هذه المنطقة.

ودخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا للطاقة الحرارية الأرضية» في فبراير 2023، كما افتتحت «مصدر» أيضاً مكتب أعمال بجاكرتا في عام 2021 بهدف تعزيز العلاقات مع الجهات والشركاء الرئيسين في المنطقة.

ودشنت «مصدر» وشركة «بي إل إن» التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، نوفمبر الماضي، محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط في إندونيسيا (192 ميجاواط عند الذروة)، والتي تعد أكبر محطة من نوعها في جنوب شرق آسيا.

وأكد العبيدلي أن هناك تركيزاً أيضاً على التوسع في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، وذلك من خلال استحواذات على مشاريع جديدة، ما يعزز من خطط الشركة للتوسع. وأعلنت «مصدر» الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، من شركة «انرجي كابيتال بارتنرز».

وأشار العبيدلي إلى اهتمام «مصدر» بالاستثمار كذلك في مجال تحزين الطاقة من خلال أنظمة البطاريات، فضلاً عن مواصلة تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر.

وأعلنت شركة «مصدر أرلينغتون للطاقة»، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مؤخراً عن وضع حجر الأساس في موقعي مشروعين جديدين لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإجمالية للمشروعين، وهما محطة «رويال بارن رود» في روتشديل ومحطة «ويلكن رود» في ستوكبورت، 55 ميجاواط، وستسهم المحطتان في تزويد 25700 منزل بالكهرباء. وتسعى «مصدر أرلينغتون للطاقة» إلى تطوير سلسلة من مشاريع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بقدرة تصل إلى 3 جيجاواط ساعي، حيث جاء الكشف عن تطوير هاتين المحطتين الجديدتين بعد عام من إعلان «مصدر» التزامها باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.