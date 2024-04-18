تعاون بين «تدوير» و«ليفيديان» لإزالة الكربون من قطاع النفايات دولياً

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاون مجموعة تدوير وشركة «ليفيديان» البريطانية في مشاريع دولية تتعلق بإزالة الكربون من النفايات، في الوقت الذي تعمل مجموعة تدوير على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه في أبوظبي لإزالة الكربون من النفايات، ومن المقرر تشغيله بحلول نهاية عام 2024. وقال أوليفر كريستيان، المفوض التجاري للحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط: الإعلان بين شركة «ليفيديان» البريطانية ومجموعة تدوير يؤكد الطموح المشترك لمواجهة أحد أكبر تحديات المناخ التي تواجه العالم التزام مجموعة تدوير بالاقتصاد الدائري إلى جانب ابتكار «ليفيديان» في مجال تكنولوجيا المناخ لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف منها سيفتح فرصاً غير مسبوقة في تحويل النفايات إلى طاقة وإخراج قيمة من النفايات، ليس فقط هنا في الإمارات ولكن في جميع أنحاء العالم.