«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً

أبوظبي (الاتحاد)

فاز سوق أبوظبي العالمي بالمركز الأول في جائزة «العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية في الشرق الأوسط» لعام 2024، وذلك خلال حفل توزيع «جوائز العلامات التجارية العالمية» من مجلة العلامات التجارية العالمية المرموقة.

ويهدف الحفل السنوي المرموق لجوائز العلامات التجارية العالمية، والذي تنظمه مجلة العلامات التجارية العالمية في إنجلترا إلى تكريم العلامات التجارية العالمية المتفوقة في مختلف القطاعات سنوياً، حيث تعمل المجلة على تقييم أداء الشركات والعلامات التجارية وفقاً للعديد من المعايير مثل ثقة ورضا العملاء، والابتكار والتكنولوجيا، والامتثال التنظيمي، وقيمة العلامة التجارية، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وحقق سوق أبوظبي العالمي أداءً متميزاً وفق تقييم مجلة العلامات التجارية العالمية، ما يؤكد على تميز السوق، واستحقاقه لهذا التقدير المتميز.

وبهذه المناسبة، قال جاي ريدي، مدير مجلة العلامات التجارية العالمية: «يسعدنا الإعلان عن فوز سوق أبوظبي العالمي بجائزة «العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية في الشرق الأوسط» حيث أسهم التزام السوق المستمر بالتميز والابتكار والنزاهة في جعله جديراً بالثقة والمصداقية على الساحة المالية في المنطقة، ليضع بذلك معايير متميزة ينبغي على المراكز المالية الأخرى تبنيها».

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: تعدّ الثقة ركيزة أساسية لهوية سوق أبوظبي العالمي، وإن حصولنا على لقب «العلامة التجارية الأكثر ثقة» بين المراكز المالية في الشرق الأوسط من مجلة العلامات التجارية العالمية المرموقة يؤكد على النموّ الملحوظ الذي حققه السوق وإمارة أبوظبي كقوّة مالية موثوقة على المستوى الدولي، بما يعزز حضورنا لما هو أبعد من حدودنا الإقليمية.

وقال: سنواصل مسيرة نجاحاتنا والعمل على تطوير أهداف طموحة جديدة، للارتقاء بأبوظبي كعاصمة لرأس المال، وترسيخ مكانتها الرائدة بين المراكز المالية الدولية على مستوى العالم. وصُنف سوق أبوظبي العالمي واحداً من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم. ويوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.