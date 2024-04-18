236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت جوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي عن توقعات أداء قطاع السفر والسياحة بالإمارات للعام الجاري لتبلغ مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي نحو 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019.

ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%، وفقاً لسيمبسون.

وأشارت سيمبسون في لقاء إعلامي أمس، عقده المجلس في أبوظبي لإطلاق التقرير الاقتصادي لأداء قطاع السفر والسياحة للإمارات 2024، أن إجمالي الوظائف التي سيوفرها القطاع العام الجاري 832.9 ألف وظيفة بحصة 12.3% من إجمالي الوظائف بالدولة، بينما بلغ إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع العام الماضي 809.3 ألف وظيفة وبذلك سيشهد القطاع إضافة 23.6 ألف وظيفة جديدة العام الجاري.

وبالنسبة للعشر سنوات المقبلة، قالت سيمبسون:« من المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، بينما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الوظائف بحلول عام 2034 نحو 927.8 ألف وظيفة بإضافة نحو 95 ألف وظيفة جديدة». وقالت سيمبسون:« إن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034».

وأضافت:« من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين في الإمارات العام الحالي 58 مليار درهم مقارنة مع 55.6 مليار درهم في 2023 بنمو 4.3%، ونمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019 على أن يرتفع إلى 74.5 مليار درهم في 2034».

وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين والمحليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الجاري 250 مليار درهم. وتبلغ حصة إنفاق السياح الدوليين من إجمالي الإنفاق السياحي في الإمارات العام الماضي 75.9% مقابل 24.1% لصالح الإنفاق المحلي.

وأشارت سيمبسون إلى أن أهم الأسواق السياحية التي استقطبتها الإمارات العام الماضي، وهي الهند بحصة 14% ثم روسيا بحصة 7% والمملكة العربية السعودية بحصة 7% ثم المملكة المتحدة بحصة 6% يليها عُمان بحصة 6%. وحول إنفاق السياحة الترفيهية، فاستحوذت على الحصة الأكبر عام 2023 بواقع 83.1% مقابل 16.9% لسياحة الأعمال. وأكدت سيمبسون أن الإمارات تميزت بنتائجها المتعلقة بالسفر والسياحة بفعل رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القطاع والاستثمار في البنية التحتية من مطارات ووجهات سياحية وثقافية إضافة إلى التنوع الذي تشهده الإمارات في الوجهات التي تقدمها للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية ما يوفر أمامهم العديد من الخيارات في مكان واحد، إضافة إلى استقطاب الدولة لأهم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. وتوقعت سيمبسون أن ترتفع مساهمة القطاع بالشرق الأوسط بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العام الجاري ليصل إلى 507 مليارات دولار، فيما من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف في الشرق الأوسط ليصل إلى 8.3 مليون وظيفة العام الجاري. وعلى الصعيد الدولي، أكدت سيمبسون، من المتوقع أن تنمو مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي العالمي لتصل إلى 11.1 تريليون دولار للعام الجاري مقارنة مع 9.9 تريليون دولار العام الماضي بنمو 12.1%.



نمو مطرد

وقالت سيمبسون:« إن الإمارات استقبلت 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي بنمو 28.5% وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%».



الشرق الأوسط

أكدت سيمبسون أن قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط شهد نمواً يفوق 25% العام الماضي لتصل مساهمته الاقتصادية لنحو 460 مليار دولار فيما بلغ إجمالي الوظائف 7.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط.

وأضافت: ارتفع إنفاق السياح الدوليين في الشرق الأوسط بنسبة 50% العام الماضي ليصل إلى 179.8 مليار دولار، فيما ارتفع إنفاق السياح المحليين في الشرق الأوسط بنسبة 16.5% ليصل إلى أكثر من 205 مليارات دولار.