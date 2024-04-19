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مطارات دبي تناشد المسافرين عدم الحضور إلا في حال تأكيد رحلاتهم وطيران الإمارات تعلق إجراءات رحلات الربط عبر دبي

مطارات دبي تناشد المسافرين عدم الحضور إلا في حال تأكيد رحلاتهم وطيران الإمارات تعلق إجراءات رحلات الربط عبر دبي
19 ابريل 2024 10:20

مطارات دبي تناشد المسافرين عدم الحضور إلا في حال تأكيد رحلاتهم وطيران الإمارات تعلق إجراءات رحلات الربط عبر دبي
 
حثت «مطارات دبي» المسافرين، على عدم الحضور إلى المطار إلا في حال تأكيد رحلتهم من قبل شركة الطيران التي يسافرون على متنها، ‏وطالبتهم بعدم الحضور مبكراً إلى المطار، والوصول إليه قبل ساعتين فقط من موعد مغادرة الرحلة.


إلى ذلك قررت طيران الإمارات تعليق إجراءات السفر لجميع العملاء، ضمن شبكتها الذين يسافرون برحلات ربط عبر دبي، حتى الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش يوم 19 أبريل، وذلك لدعم تعافي العمليات بعد الأحوال الجوية الأخيرة في مركزها في دبي.


وأفادت الناقلة في بيان، بأن إجراءات المسافرين ومسافري الترانزيت الموجودين بالفعل في دبي ستتواصل، وأنه يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي كوجهة نهائية إنجاز إجراءات وصولهم والسفر كالمعتاد. ودعت طيران الإمارات العملاء إلى التحقق من آخر التحديثات على جدول الرحلات عبر موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أنه يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول. ونصحت الناقلة العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم بالتواصل مع وكيل سفرهم، أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز، مشيرة إلى أنها تتلقى عدداً هائلاً من المكالمات في الوقت الحالي، ومعربة عن اعتذارها في حال لم يتم الرد على الفور. وأكدت أنها تبذل كل ما في وسعها لمساعدة العملاء على المضي في خطط سفرهم.

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