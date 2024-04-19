4.3 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الأول

بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان، خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري، 3839 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية قدرت ب 4.3 مليار درهم، وبنمو ملحوظ تجاوز 26.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن نتائج أداء القطاع العقاري، خلال الربع الأول من العام الجاري تترجم رؤى القيادة الرشيدة وتدعم جهودها ومساعيها الرامية إلى النهوض بالمنظومة الاقتصادية في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها في شتى المجالات.

وأوضح أن معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي أقيم في فبراير الماضي، أسهم بشكل مباشر وإيجابي في تحفيز أداء السوق العقاري وارتفاع نتائج الربع الأول، موضحاً أن المعرض شهد إبرام 336 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 195.8 مليون درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية القطاع العقاري بالنظر إلى المقومات والإمكانات الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها الإمارة ومشاريعها الواعدة والفرص المتنوعة التي تتيحها للمستثمرين.

وكشفت الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري ربع السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن جحم التداول العقاري في عجمان بلغ 2.85 مليار درهم من إجمالي 2845 عملية تداول، حيث تم تسجيل747 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 930 مليون درهم.

وبحسب التقرير، شهدت منطقة «الجرف 2» أعلى قيمة مبايعة بـ 165 مليون درهم، فيما سجلت أعلى قيمة مبايعة مشاريع تطوير عقاري في «الزوراء» بـ 2 مليون درهم، وشهدت «الروضة 1» أعلى قيمة رهن بـ 20.9 مليون درهم.