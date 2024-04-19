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اقتصاد

«بيور هيلث» تُعين «كيو لصناعة السوق» كمزود للسيولة

«بيور هيلث» تُعين «كيو لصناعة السوق» كمزود للسيولة
20 ابريل 2024 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت بيور هيلث القابضة، عن تعيين شركة كيو لصناعة السوق، كمزود للسيولة لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: تعيين شركة كيو لصناعة السوق كمزود للسيولة يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية لضمان استقرار السوق ودعم قيمة المساهمين، وسنواصل التزامنا بإعطاء الأولوية والحفاظ على تحقيق النمو المستدام والتميز في عملياتنا التشغيلية، ولا شك بأن الإدراج القوي ذا السيولة المعززة يدعم تحسين أداء السوق وبناء الثقة لدى المستثمرين، ونتطلع إلى العمل مع شركة كيو لصناعة السوق في الأسواق الديناميكية وتقديم قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة لدينا.
وقال ماجد شانون الرئيس التنفيذي لشركة كيو لصناعة السوق: نفخر باختيارنا مزوداً للسيولة لشركة بيورهيلث، ستسهم خبرتنا في توفير السيولة في تحقيق فوائد كبيرة من خلال زيادة حجم التداول اليومي والحد من التقلبات في أسعار السهم وتحسين تحليلات الأسعار، وسيعمل هذا التعاون على دعم بيورهيلث في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية.

بيور هيلث
الإمارات
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