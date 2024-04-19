354.5 مليون درهم صافي شراء الإماراتيين من الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

مكنت عمليات شراء نفذها المستثمرون الإماراتيون والأفراد من أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي من تفادي تداعيات عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية تأثراً بالتوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين الإماراتيين 354.58 مليون درهم كمحصلة شراء في الأسبوع الماضي، منها 216.27 مليون درهم في سوق العاصمة و138.31 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي. كما بلغت محصلة تعاملات المستثمرين الأفراد صافي شراء بقيمة 253.5 مليون درهم متضمنة 85.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و167.8 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت الأسواق المحلية زيادة نسبية في عمليات البيع لتصل قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 7.92 مليار درهم في حين خسرت الأسواق نحو 36.16 مليار درهم في ظل تصاعد التوترات السياسية في المنطقة كان أغلبها في ختام الأسبوع، متضمنة 26.99 مليار درهم خسائر أسهم أبوظبي على مدار الأسبوع و9.17 مليار درهم في سوق دبي لتبلغ القيمة السوقية لأسهم سوق العاصمة 2.814 تريليون درهم، وتصل القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 714.945 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (بيع) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (بيع) 216.27 مليون درهم، وصافي (بيع) 61.75 مليون سهم بعد استحواذهم على 32.07% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 30.33% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب بشراء 428.7 مليون سهم بقيمة 1.708 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 490.46 مليون سهم بقيمة 1.925 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 29.32 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 10.06 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) بيع بقيمة 198.55 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.252 مليار درهم بعد شراء 776.219 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.337 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 800.905 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 85.7 مليون درهم وصافي (بيع) 24.68 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء 739.204 مليون سهم بقيمة تتجاوز 1.413 مليار درهم، وباعوا 714.518 مليون سهم بقيمة 1.327 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 85.7 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 24.68 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض ملحوظ نسبته 1.2% ليخسر111.16 نقطة، ويغلق عند مستوى 9126.1 نقطة، مقارنة مع 9237.26 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9279.12 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9126.1 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار 53 شركة، فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.201 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 53.26% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.339 مليار درهم لتشكل ما نسبته 59.39% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 138.314 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض ملحوظ بنحو 69.59 نقطة وبنسبة 1.64% عند مستوى 4174.56 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4244.15 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، وبلغت حصتهم 67.93% من قيمة التداولات و69.67% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.956 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.74 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراءً) بقيمة 216.27 مليون درهم وصافي (شراء) لنحو 61.75 مليون سهم.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.054 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 915.89 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 138.314 مليون درهم.