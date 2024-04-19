«راكز» تشارك في معرض هانوفر ميسي بألمانيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

تستعد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، للمشاركة في معرض هانوفر ميسي، أحد أكبر المعارض الصناعية والتجارية على الصعيد العالمي، والذي سيُقام في الفترة بين 22 و26 من الشهر الجاري في ألمانيا.

وتأتي المشاركة لتؤكد تركيز راكز الاستراتيجي على السوق الألماني، بالإضافة إلى التزامها الراسخ بدعم المستثمرين من ألمانيا وشتى أنحاء العالم لتوسعة نطاق عملياتهم التجارية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيوجد فريق راكز من خبراء تأسيس الأعمال، خلال المعرض، للتواصل مع المستثمرين العالميين والعاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والأتمتة والبحث والتطوير وبرنامج الصناعة 4.0 وغيرها الكثير.

وسيستعرض فريق راكز كذلك الفرص التجارية والاستثمارية الهائلة التي تقدمها إمارة رأس الخيمة.

وتُعد هذه المبادرة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها راكز من أجل دعم نمو الصناعات المبتكرة وتوسعة نطاقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من مكانة إمارة رأس الخيمة مركزاً تجارياً مزدهراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تؤكد مشاركتنا في معرض هانوفر ميسي التزام راكز باستعراض فرص الأعمال والاستثمار المتعددة في إمارة رأس الخيمة أمام المستثمرين الألمانيين في مختلف القطاعات، وتحتضن راكز اليوم ما يقارب 1000 شركة ألمانية مزدهرة، بالإضافة إلى آلاف الشركات الأوروبية الأخرى، والتي تستفيد من الخدمات والحلول المبتكرة المخصصة التي نطرحها، ونسخر جهودنا بشكل مكثّف لاستمرارية هذه الشركات في ممارسة أعمالها ودفعها نحو النمو والازدهار. وأشار جلاد إلى أن مكتب راكز في ألمانيا يعزز التزام الهيئة بتقديم الدعم للشركات الألمانية، وتلبية كافة المتطلبات اللازمة، لتسهيل دخولها أسواق دولة الإمارات والازدهار فيها.