مؤشرات الأسهم الأميركية تسجل أطول سلسلة خسائر في عام ونصف العام

شريف عادل (واشنطن)

مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تراجع مؤشرا ناسداك و«إس أند بي 500» يوم الجمعة لليوم السادس على التوالي، ليسجلا معاً أطول سلسلة تراجعات منذ أكتوبر 2022، بضغوط من أسهم شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها شركة إنفيديا، المفضلة لدى المستثمرين، وقائدة طفرة الذكاء الاصطناعي في العالم.

وبنهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع، كان مؤشر «إس أند بي 500» متراجعاً بنسبة 0.88%، بينما وصلت الخسائر في مؤشر ناسداك، المتخم بشركات التكنولوجيا الكبرى، لأكثر من 2% ونجا مؤشر داو جونز الصناعي من توترات يوم الجمعة، لينهي اليوم وحيداً في المنطقة الخضراء، وبنسبة ارتفاع تجاوزت نصف النقطة المئوية.

وساهم في ارتفاع مؤشر داو جونز بماراثون قوي لأسهم البنوك الأميركية، قاده سهم بنك أميركان اكسبريس، الذي ارتفع بأكثر من 6%، بعد الإعلان عن نتائج أعماله خلال الربع الأول من العام.

وسجل سهم «إنفيديا»، خلال تعاملات يوم الجمعة، ثاني أكبر خسارة يومية في تاريخ الأسهم الأميركية، بعد تراجع السهم بنسبة 10% وبلغت الخسارة 212 مليار دولار، ولم يتجاوزها إلا خسارة سهم ميتا «فيسبوك» في الثالث من فبراير من عام 2022، والتي بلغت 232 مليار دولار.

وخسر سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر ما يقرب من ربع قيمته خلال تعاملات يوم الجمعة، ومع ذلك، مازال السهم مرتفعاً بأكثر من 150% من سعره عند بداية العام.

أسوأ أداء أسبوعي

وسجل مؤشر «إس أند بي» أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2023، وسط مخاوف متزايدة حول مسار التضخم والسياسة النقدية وبخسارة أكثر من 3%، كان هذا أيضاً الأسبوع السلبي الثالث على التوالي لمؤشر الشركات الكبيرة وجاء جزء كبير من الضغط الهبوطي من أسهم التكنولوجيا، حيث كان القطاع هو الأسوأ أداءً داخل المؤشر خلال اليوم والأسبوع.

وبتراجعات هذا الأسبوع يكون مؤشر «إس أند بي» منخفضاً الآن بأكثر من 5% عن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، وهو جزء من تراجع السوق الذي كان مدفوعاً إلى حد كبير بتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب من العام الحالي.

تيارات متقاطعة

قال بيل نورثي، مدير الاستثمار في إدارة الثروات في «يو إس بنك»: «هناك عدد من التيارات المتقاطعة التي يعمل السوق على استيعابها، وكان التضخم أكثر عناداً بعض الشيء مما توقعت الأسواق، أو حتى مما توقعه البنك الفيدرالي».

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5.5% هذا الأسبوع، ليسجل أسبوعه الخاسر الرابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ يناير 2022. وشهد الأسبوع أسوأ أداء أسبوعي لـ«ناسداك» منذ نوفمبر 2022.