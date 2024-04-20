«الصادرات الروسي» ينظم بعثة تجارية لدبي لترويج المنتجات والحلول المتقدمة

دبي (وام)

ينظم مركز الصادرات الروسي بعثة تجارية تزور دبي يومي 24 و25 أبريل الجاري، للترويج للمنتجات والخدمات الروسية في مجالات تقنيات التعرف على بصمة الوجه، وطاقة الرياح، وأنظمة تعليم الواقع الافتراضي، وغيرها من المجالات.

وتهدف العروض الترويجية التي يستضيفها فندق شانغريلا دبي إلى تسليط الضوء على الخدمات والمنتجات المبتكرة وأنشطة الشركات الروسية الناشئة، في إطار جهود تعزيز التعاون التجاري مع دولة الإمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والهندسة المعمارية والتصميم.

وقال مركز الصادرات الروسي، إن اجتماعات المائدة المستديرة وجلسات الترويج التي ستستمر يومين ستساعد مجتمع الأعمال في دولة الإمارات على التعرف بشكل أفضل على المنتجات، والحلول المتقدمة الروسية.