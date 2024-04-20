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اقتصاد

وفد «هيئة مطار الشارقة» يزور «المعرض الدولي لمحطة المسافرين» في فرانكفورت

وفد «هيئة مطار الشارقة» يزور «المعرض الدولي لمحطة المسافرين» في فرانكفورت
21 ابريل 2024 01:46

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم وفد هيئة مطار الشارقة الدولي، برئاسة علي سالم المدفع، رئيس الهيئة، زيارة إلى «معرض ومؤتمر محطة المسافرين» في فرانكفورت الألمانية المتخصص في مجال تصميم وتشغيل المطارات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص هيئة مطار الشارقة الدولي على مواكبة أحدث الابتكارات التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة في هذا القطاع، وتبادل الأفكار والتجارب المتقدمة مع رواد الصناعة المشاركين في الحدث، وبما يسهم في تحقيق أهداف المطارات لبلوغ التوازن بين النمو والاستدامة، والسعي لضمان الكفاءة التشغيلية للخدمات بالاستناد إلى التكنولوجيا الجديدة.
وحرص فريق الهيئة على عقد حوارات ثرية مع العديد من كبار المسؤولين في الشركات التي سجلت حضورها في المعرض، وناقش فرص وآفاق التعاون ما يعزز من سعي مطار الشارقة لتقديم أفضل تجربة لعملائه المسافرين، واستمرار تطوير منظومة المرافق والعمليات والخدمات المصممة لهم، وبما ينسجم مع استراتيجيته الرامية، لأن يكون من أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر آمنة وخدمات رائدة.

الشارقة
مطار الشارقة الدولي
فرانكفورت
ألمانيا
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