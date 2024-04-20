«ديوا» تطلق الإصدار الثاني من الدليل الفني لأعمال البنية التحتية

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي الإصدار الثاني من دليلها الفني لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية، ليكون مرجعاً لجميع المقاولين والاستشاريين والمطورين المعتمدين لدى الهيئة، بما يضمن تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الموثوقية والجودة والكفاءة. وفي هذا الإصدار من الدليل الفني لأعمال البنية التحتية، قامت الهيئة بإضافة 17 نوعاً جديداً من المشاريع ليصبح بذلك إجمالي عدد المشاريع 67 مشروعاً، كما تم إدراج المعايير القياسية والخاصة لأصول المياه، والتحديث في المواصفات الفنية وتفاصيل الحماية، مع إضافة أصول جديدة خاصة بالكهرباء.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه في ضوء ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي، والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، نحرص على مواكبة الازدهار الاقتصادي للإمارة، وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، خلال السنوات العشر القادمة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وأضاف أن الهيئة توفر جميع الإمكانات اللازمة والخدمات الرقمية التي تساعد الاستشاريين والمقاولين على تنفيذ أعمالهم وإجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر، لتعزيز تنافسية دبي في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وتعزيز سعادة المعنيين كافة، ونلتزم بتوفير الأدوات والمستلزمات والإرشادات التي تتيح للمعنيين العمل ضمن أفضل الشروط، وبأقل جهد ووقت ممكنين. ونوفر البيئة المحفزة التي تتيح بناء وترسيخ علاقات تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع شركائنا.