سلطنة عُمان من أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

بلغ حجم التجارة بين الإمارات وسلطنة عُمان في عام 2014 نحو 29.249 مليار درهم، متضمنة إعادة تصدير بقيمة 13.292 مليار درهم و8.92 مليار درهم صادرات غير نفطية و7.38 مليار درهم واردات، بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أشارت إلى تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي عام 2016، قفز حجم التجارة بين البلدين إلى 31.948 مليار درهم، متضمنة إعادة تصدير بقيمة 11.999 مليار درهم و10.654 مليار درهم صادرات غير نفطية و9.295 مليار درهم واردات. ثم قفز حجم التجارة بين البلدين مجدداً في عام 2018 إلى 45.973 مليار درهم، متضمنة إعادة تصدير بقيمة 20.515 مليار درهم، و17.249 مليار درهم صادرات غير نفطية، و8.21 مليار درهم واردات.

وتظهر البيانات أن عام 2019 شهد ذروة في إجمالي التجارة بين الإمارات وسلطنة عُمان، حيث وصل حجم التجارة إلى نحو 48 مليار درهم، متضمنة إعادة تصدير بقيمة 23.773 مليار درهم و16.221 مليار درهم صادرات غير نفطية، و8.08 مليار درهم واردات، مشيرة إلى أن حجم التجارة بين البلدين تأثر بشكل طفيف خلال سنوات جائحة «كورونا»، ولكنه عاد مجدداً للنمو في عام 2022 ليبلغ 48.695 مليار درهم، متضمنة إعادة تصدير بقيمة 17.908 مليار درهم و21.160 مليار درهم صادرات غير نفطية و9.627 مليار درهم واردات، ثم وصل إجمالي التجارة بين الإمارات وسلطنة عُمان إلى أعلى مستوى في عام 2023، مسجلاً 49.76 مليار درهم، مشتملاً على إعادة تصدير بقيمة 18.79 مليار درهم و19.841 مليار درهم صادرات غير نفطية و11.12 مليار درهم واردات، وبذلك يكون حجم التبادل التجاري بين البلدين قد زاد عن 408 مليارات درهم، بنمو نسبته 70.12% من عام 2014 حتى العام الماضي.

صادرات وواردات

فيما يخص أهم 3 سلع تم استيرادها من سلطنة عُمان في عام 2023، فقد أكدت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الزيوت المعدنية جاءت في المقدمة بقيمة 2.175 مليار درهم ثم منتجات من الحديد بقيمة 1.315 مليار درهم وخامات الحديد بقيمة تقارب المليار درهم. وأوضحت الإحصاءات أنه في المقابل فإن أهم 3 سلع تم تصديرها إلى سلطنة عُمان خلال العام الماضي تمثلت في الذهب الخام بقيمة 7.506 مليار درهم والسجائر بقيمة 1.442 مليار درهم، وأخيراً الأسلاك من النحاس بقيمة 1.263 مليار درهم، لافتة إلى أن أهم 3 سلع تمت إعادة تصديرها إلى سلطنة عُمان خلال العام الماضي كانت أجهزة ومعدات الاتصالات (2.061 مليار درهم) والسيارات (1.102 مليار درهم) والزيوت المعدنية (1.055 مليار درهم).

شريك تجاري مهم

تعد سلطنة عُمان من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما تعد دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لسلطنة عُمان. ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن سلطنة عُمان تأتي في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارات من حيث إجمالي التجارة. كما تأتي سلطنة عُمان في المركز 28 في قائمة أهم الشركاء التجاريين من حيث حجم الواردات، والمركز السادس من حيث حجم الصادرات، والمركز الـ 11 من حيث حجم إعادة التصدير.

وعلى صعيد الاستثمارات، يُقدر رصيد الاستثمارات العُمانية في دولة الإمارات بنحو 3.1 مليار درهم، حيث تتركز هذه الاستثمارات في الصناعات التحويلية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية والمهنية والعلمية والتقنية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والمعلومات والاتصالات، فيما يوجد نحو 389 علامة تجارية و19 وكالة تجارية عُمانية و10 شركات مسجلة في دولة الإمارات حتى نهاية 2019.

ومن أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة في عُمان، شركات دولفين للطاقة وصندوق أبوظبي للتنمية و«مبادلة» ومصدر والشركة العالمية لزراعة الأسماك والقدرة العقارية وشركة أبوظبي للاستثمار وشركة بترول رأس الخيمة وأبوظبي الأول وجلفار ودوكاب، إلى جانب العديد من الشركات العائلية والخاصة، مثل مجموعة الغرير ومجموعة بن حم ومجموعة جمعة الماجد ومجموعة ماجد الفطيم وناصر عبد اللطيف السركال.

مجالات للتعاون

تم الإعلان عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في مايو عام 1991، حيث حددت اللجنة مجالات للتعاون، وهي التعاون في مجال الربط الآلي في المنافذ البرية، التعاون في النقل البري للركاب والبضائع، التعاون في مجال أسواق المال، التعاون في مجال حماية المستهلك، التعاون في مجال البيئة البحرية، التعاون في مجال الربط الكهربائي، التعاون في مجال الطيران المدني، التعاون في مجال الخدمة المدنية، التعاون في المجال التربوي، التعاون في مجال الصحة، والتعاون في مجال الدفاع المدني.

أكبر مستثمر عربي

تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان، وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم، تشمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً. وتقدر الإحصائيات الحجم الإجمالي للاستثمارات الإماراتية بسلطنة عُمان بنحو مليار و230 مليون ريال عُماني، ووصل عدد الشركات العُمانية العاملة في الإمارات إلى 230 شركة و22 وكالة تجارية عُمانية مسجلة في الإمارات حتى نهاية 2021، تستثمر نحو 3.8 مليار درهم، في حين بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في السلطنة 3300 شركة يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 1.7 مليار درهم. وفي السوق العقاري، بلغت قيمة العقارات المملوكة من العُمانيين في الإمارات 17 مليار درهم خلال عام 2021.

الأسواق العالمية

تُعد الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10%.