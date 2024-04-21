الإثنين 22 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%8 ارتفاع في قيمة العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري

%8 ارتفاع في قيمة العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري
22 ابريل 2024 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«القابضة» (ADQ)  تطلق «أرسيرا» في أبوظبي

سجل بنك أبوظبي التجاري خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة علامته التجارية بنسبة 8.7% لتصل إلى 10.5 مليار درهم، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن وكالة الاستشارات المستقلة «براند فاينانس» الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية. 
وبهذا التصنيف، سجل البنك قفزة نوعية في ترتيبه ليحتل المرتبة 109، متقدماً بواقع 4 مراكز على مستوى العالم.
كما تم اختيار علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري ضمن قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين للبنوك في العالم فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالعلامات التجارية في مجال تعزيز وتطوير قيمة الأعمال بشكل مستدام. 

بنك أبوظبي التجاري
العلامة التجارية
آخر الأخبار
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
علوم الدار
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
اليوم 09:30
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
الرياضة
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
اليوم 09:29
«النسور» يُحلق بعيداً عن الخطر بـ«10 أجنحة»!
الرياضة
«النسور» يُحلق بعيداً عن الخطر بـ«10 أجنحة»!
اليوم 09:25
فيضانات في نهر بمقاطعة جوانغجدونج جنوب الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مفقودون وإجلاء عشرات الآلاف جراء فيضانات في الصين
اليوم 09:19
«الفرسان» يرسخ «السيطرة المطلقة» أمام «النمور»
الرياضة
«الفرسان» يرسخ «السيطرة المطلقة» أمام «النمور»
اليوم 09:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©