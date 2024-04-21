%8 ارتفاع في قيمة العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري

أبوظبي (الاتحاد)

سجل بنك أبوظبي التجاري خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة علامته التجارية بنسبة 8.7% لتصل إلى 10.5 مليار درهم، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن وكالة الاستشارات المستقلة «براند فاينانس» الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية.

وبهذا التصنيف، سجل البنك قفزة نوعية في ترتيبه ليحتل المرتبة 109، متقدماً بواقع 4 مراكز على مستوى العالم.

كما تم اختيار علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري ضمن قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين للبنوك في العالم فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالعلامات التجارية في مجال تعزيز وتطوير قيمة الأعمال بشكل مستدام.