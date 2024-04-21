توسّع الأعمال يتصدر أولويات الجيل القادم من أصحاب الشركات العائلية بدبي

دبي (وام)

كشف مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أن التوسع في قطاعات وأسواق جديدة يأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة أولويات الجيل القادم من أفراد الشركات العائلية في دبي.

وأوضح المركز أنه أجرى استطلاعاً لآراء وتطلعات واستراتيجيات الجيل القادم من أفراد الشركات العائلية في الإمارة، والذي يهدف لفهم الديناميكيات المتغيرة للشركات العائلية، والتوجه الاستراتيجي لمديريها المستقبليين.

ورصد الاستطلاع للعام 2024 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «بي دبليو سي» بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية، قائمة أبرز الأولويات للعامين المقبلين بالنسبة للجيل القادم من أفراد الشركات العائلية، وشمل 889 مشاركاً من 63 دولة.