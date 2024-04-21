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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تُطالب بسرعة التسجيل في ضريبة الشركات

«الاتحادية للضرائب» تُطالب بسرعة التسجيل في ضريبة الشركات
22 ابريل 2024 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين، الخاضعين لضريبة الشركات، ذوي التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص)، بالإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى 31 مايو 2024، لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية.
وأكدت الهيئة، في بيان، ضرورة الالتزام بقرارها رقم (3) لسنة 2024 الذي حدد مُدداً زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مارس 2024، منوهة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024، بتطبيق غرامة إدارية على الخاضع للضريبة، والذي لم يقدم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة، ما يؤدي إلى تطبيق غرامات إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في القرار لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات المذكورين في قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2024. وبموجب قرار الهيئة، فإن الفترات الزمنية المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين (المُقيمين وغير المُقيمين)، والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين).
ودعت الهيئة المعنيين بتطبيق قانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والقرارات التنفيذية. وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، وأن إجراءات التسجيل تتم من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، مُشيرة إلى أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة للخاضعين للضريبة، فإنه بإمكان المُسجَّل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم استكمال طلب التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
وأضافت أنه بالنسبة للخاضع لضريبة الشركات غير المُسجَّل، فإن عليه إنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس»، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة.  

الهيئة الاتحادية للضرائب
أبوظبي
مجلس الوزراء
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