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اقتصاد

«غرفة الشارقة» تشارك بمعرض الحرف اليدوية في فلورنسا

«غرفة الشارقة» تشارك بمعرض الحرف اليدوية في فلورنسا
22 ابريل 2024 01:44

الشارقة (الاتحاد)

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تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمنصة صاغة الإماراتيين، للمشاركة في المعرض التجاري الدولي للحرف اليدوية، الذي يعقد في مدينة فلورنسا الإيطالية، على أرض المعارض، خلال الفترة من 24 أبريل ولغاية 2 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من الحرفيين المتخصصين في إنتاج الإكسسوارات والمجوهرات والأزياء وغيرها من الحرف اليدوية، وذلك في إطار جهود الغرفة المستمرة في دعم رواد الأعمال ومشاريع الشباب والترويج لها في المعارض العالمية كافة.
ويضم وفد غرفة الشارقة عدداً من المصممات الإماراتيات التي تتمثل مشاركتهن في استعراض أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، إلى جانب حضور مجموعة كبيرة من الورش الحرفية المتخصصة التي سيتم تنظيمها، ضمن فعاليات المعرض لاسيما في مجال تعليم صياغة وتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات على يد نخبة من كبار المصممين العالميين.
وقالت منى سلطان السويدي، مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، مسؤولة منصة صاغة الإماراتيين: يسعدنا المشاركة للمرة الثانية في هذا الحدث العالمي الذي يجمع تحت مظلته نخبة من أعرق دور التصميم العالمية.

الشارقة
غرفة الشارقة
فلورنسا
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