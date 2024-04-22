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الذهب يستهل الأسبوع بخسائر 22 دولاراً

الذهب يستهل الأسبوع بخسائر 22 دولاراً
22 ابريل 2024 10:07

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت أكثر من 22 دولاراً في المعاملات الفورية مع تعرضها لعمليات جني أرباح بعد تسجيلها مكاسب قياسية سجلت خلالها أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبحلول الساعة 09:33 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.94% أو ما يعادل 22.4 دولار ليصل إلى 2369.62 للأوقية.

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ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.27% أو ما يعادل 30.85 دولار لتصل إلى 2382.85 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2.86% إلى 28.02 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.17% إلى 1030.03 دولار، فيما ارتفع البلاتين بنحو 0.01% إلى 944 دولاراً.

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
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