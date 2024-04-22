«الخطوط الجوية البريطانية» تعاود تسيير رحلاتها اليومية بين أبوظبي ولندن



أبوظبي (الاتحاد)



استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، والتي هبطت أمس، في تمام الساعة 09:14 صباحاً.

وفور وصولهم إلى مطار زايد الدولي، أعرب المسافرون وطاقم الطيران عن سعادتهم الكبرى بوجودهم على متن هذه الرحلة التي تمّ وقف تسييرها لمدة أربع سنوات.

وتُضاف هذه الوجهة الجديدة التي تربط بين مدينتي لندن وأبوظبي إلى قائمة وجهات شركات الطيران الدولية المتنامية، التي تسيّر رحلاتها اليوم من مبنى المسافرين المجهّز بأحدث المرافق في مطار زايد الدولي.

ويأتي استحداث هذه الوجهة استجابةً للطلب المتنامي على تسيير المزيد من الرحلات الجوية التي تربط بين وجهتي السياحة والأعمال العالميتين في لندن وأبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ويُعدّ مطار لندن هيثرو أحد أفضل خمس وجهات من حيث عدد المسافرين إليه من مطار زايد الدولي، حيث بادر 290 ألف مسافر إلى اختياره كوجهة سفر في الربع الأول من العام 2024.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يسرّنا جداً أن نرحّب اليوم بالخطوط الجوية البريطانية التي ستبدأ بتسيير رحلاتها اليومية من مطار زايد الدولي وإليه، لتسهيل السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعزيز قطاعي السياحة والأعمال في البلدين.

وأضافت: يقدّم مبنى المسافرين الجديد في مطار زايد الدولي، المجهّز بأحدث المرافق والحائز على جوائز عالمية مرموقة، للمسافرين فرصة استثنائية للتعرّف على عاصمة دولة الإمارات التي تشتهر بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

ومن جانبه، قال كالوم ليمينج، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في الخطوط الجوية البريطانية: يسعدنا الاحتفال بتدشين خطّنا إلى أبوظبي، حيث تربط الرحلة اليومية الجديدة للخطوط الجوية البريطانية «بريتيش أيرويز» العاصمة أبوظبي بمطار هيثرو في لندن ومدن أخرى وبذلك، نوفر لعملائنا وجهة رائعة أخرى ضمن شبكتنا العالمية الواسعة، كما نسهم في تعزيز خيارات الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: سنتيح لمسافرينا على متن هذه الرحلة أربع مقصورات يمكنهم الاختيار من بينها، بما في ذلك الدرجة الأولى وإننا على ثقة تامة من أن عملاءنا سيستمتعون بهذه الخدمة الاستثنائية والأصلية التي يقدمها زملاؤنا القائمون على هذه الرحلة.

وانطلاقاً من الروابط الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة منذ عقود، يسهم إطلاق رحلات الخطوط الجوية البريطانية اليومية بين مطار زايد الدولي ومطار لندن هيثرو في مواصلة توطيد أواصر العلاقات بين البلدين، بما يسهم في توثيق الروابط الثقافية والاقتصادية بينهما.