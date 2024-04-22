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اقتصاد

«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يستضيف دورة تدريبية لـ«فاتف»

صورة جماعية للمشاركين في الدورة التدريبية (من المصدر)
23 ابريل 2024 02:24

أبوظبي (وام)

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استضاف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، دورة تدريبية مشتركة مع معهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي «فاتف»، وذلك بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف». 
أُقيمت الدورة التدريبية لمعايير مجموعة العمل المالي على مدار أسبوع كامل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 28 مشاركاً من عدد من دول مجموعة «مينافاتف»، يمثلون دولة الإمارات، وجمهورية ليبيا، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.
وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدور المحوري لعملية التأهيل وبناء القدرات في ضمان فعالية تطبيق معايير مجموعة العمل المالي. وقال: الجريمة المالية أصبحت عالمية بطبيعتها اليوم، والنجاح في مكافحتها لا يتطلب التعاون الدولي فحسب، بل أهمية الإلمام بالمعايير التي تحدّ من قدرة المجرمين من إيجاد الثغرات بين الأنظمة الوطنية للدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن معايير مجموعة العمل المالي والمتمثلة في توصيات المجموعة الأربعين للامتثال الفني والنتائج المباشرة الـ 11 لتصنيف الفعالية، تعد المرجع الأساسي التي ينبغي لكافة المهنيين العاملين في المجال الإلمام بها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في مضاعفة أعداد المقيمين الإماراتيين المعتمدين بأكثر من خمسة أضعاف ما يؤكد التزامنا بتطوير كوادرنا الوطنية وفق توجهات القيادة الرشيدة، حيث يعد تنمية رأس المال البشري من أولويات استراتيجية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

غسل الأموال
الإمارات
فاتف
الإرهاب
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