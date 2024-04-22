285.4 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 22.5%، حيث بلغت 285.4 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2024 مقابل 233.1 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، قبل احتساب الضرائب لتصل إلى 259.7 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية الربع الأول من عام 2024 بارتفاع وقدرة 11.4%.

وأشار المصرف في بيان له إلى أن إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية ارتفعت بنسبة 23.5% بارتفاع قدره 163.5 مليون درهم ليبلغ 858.1 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 694.6 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 20.4% لتصل إلى 136.7 مليون درهم مقارنةً بـ 113.5 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح البيان أن المصروفات العمومية والإدارية بلغت 174.3 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 156.1 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2023 بارتفاع قدره 18.2 مليون درهم، مع تحسن ملحوظ لنسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 34.5% مقارنة بـ 34.7% عن نهاية العام السابق.

وفي مواجهة المخاطر التشغيلية، فقد قام المصرف بتعزيز مخصصاته بقيمة 45.0 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة عن الفترة نفسها من العام السابق البالغة 94.7 مليون درهم.

واستقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ 70.1 مليار درهم كما في 31 مارس 2024 بارتفاع قدره 4.2 مليار درهم ما يعادل 6.4% عن نهاية العام السابق والبالغ 65.9 مليار درهم. وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية، حيث بلغت 15.3 مليار درهم بمعدل 21.8% إلى إجمالي الموجودات مقارنةً بـ 20.8% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.

وواصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استقر إجمالي تمويل العملاء ليصل لمبلغ 33.4 مليار درهم بارتفاع طفيف بلغ 334 مليون درهم أو 1% منذ نهاية العام السابق والتي بلغت 33.0 مليار درهم، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، فيما بلغت نسبة الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد بلغ 74.0% بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للإدارة.

وارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 2.1 مليار درهم أو 15.4% ليصل إلى مبلغ 15.6 مليار درهم مقارنة بـ 13.5 مليار درهم من نهاية العام السابق.

وبلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء للمصرف 5.5% كما في 31 مارس 2024 مقارنة بـ 5.6% عن نهاية العام السابق.