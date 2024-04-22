«الدار» تعيد توجيه 27 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 3 أعوام

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت مجموعة الدار عن إعادة تدوير 10.5 مليار درهم في الاقتصاد المحلي من خلال برامج القيمة المحلية المضافة خلال العام 2023، ليسهم بذلك «برنامج الدار للقيمة المحلية المضافة» في إعادة ضخّ نحو 26.9 مليار درهم، من قيمة العقود الموقعة خلال 3 أعوام، في الاقتصاد المحلي.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار لـ«الاتحاد»، إن «الدار» أرست العام الماضي 49 عقداً بقيمة 22 مليار درهم، وذلك لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي، حيث فازت بالعقود 36 شركة في الإمارات، ما أدّى إلى ضخِّ نحو 50% من قيمتها (10.5 مليارات درهم) في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن الشركة أسهمت كذلك في إعادة ضخّ نحو 16.4 مليار درهم من قيمة العقود الموقعة عامي 2021 و2022، في الاقتصاد المحلي مع تطبيق «برنامج مجموعة الدار للقيمة المحلية المضافة». وأشار فلكناز إلى أن الشركة تمكنت العام الماضي من جمع 2.5 مليار درهم من خلال قروض مرتبطة بالاستدامة، فضلاً عن إصدار أول صكوك خضراء للدار بقيمة 500 مليون دولار مع تلقي اكتتاب تجاوز المعروض بأربعة أضعاف، وكان واحداً من الإصدارات ذات أسعار الفائدة المنخفضة مقارنة بأي إصدار من العام الماضي، حيث تشكل هذه الصكوك جزءاً من برنامج بقيمة 2 مليار دولار يتماشى مع إطار التمويل الأخضر الخاص بالمجموعة.

وأصدرت الدار العقارية «الدار» مؤخراً، تقرير الاستدامة الخاصة بها لعام 2023 تحت عنوان «يداً بيد لمستقبلٍ أفضل»، حيث سلطت فيه الضوء على التقدم الذي أحرزته في مجال الاستدامة خلال الـ 12 شهراً الماضية، والإجراءات التي تواصل اتخاذها لدعم جهود الاستدامة التي تبذلها دولة الإمارات لبناء مستقبلٍ أكثر مرونةً واستدامةً.

الطاقة الشمسية

وأكد فلكناز أن «الدار» باشرت خلال العامين الماضيين الاستثمار في حلول الاستدامة بالمباني القائمة سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الفنادق، وذلك عبر إعادة التصميم والتحديث فيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء والتكييف وغيرها، موضحاً أن التجربة أكدت أن هذه الاستثمارات تحقق عوائد جيدة، مع خفض الاستهلاك السنوي لخدمات المرافق، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات، حيث استثمرت الشركة نحو 150 مليون درهم لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة والمياه وكذلك المياه المبردة. وأضاف أن «الدار» وقعت مؤخراً شراكة مع «يلو دوور إنرجي»، الشركة المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، لإنتاج الطاقة الشمسية عبر 45 أصلاً عقارياً تابعاً لشركة الدار في الإمارات.

وذكر فلكناز أن «الدار» أعلنت مؤخراً كذلك التعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وشركة «بوليغرين» لتنفيذ مشروع مشترك لإطلاق «إيكولوب» كأول نموذج اقتصادي دائري من نوعه في المنطقة، والذي سيعمل على وقف تحويل النفايات الناجمة عن الأصول المملوكة والمدارة في محفظة «الدار» إلى المكبات وتحويلها إلى موارد قيّمة، والتي سيتم بيعها من خلال اتفاقيات شراء.

خفض الانبعاثات

وقال فلكناز إن الاستدامة ركيزة أساسية لأعمال «الدار» كافة في ظل النمو الذي تواصل المجموعة تحقيقه، موضحاً أن إطلاق الدار خطتها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري وتحديث إطار عمل الاستدامة الخاص بالمجموعة يعد أبرز إنجازات الشركة في عام 2023 على هذا الصعيد.

وذكر فلكناز أن 64 من الموردين وقعوا على مبادرة «التعهد العقاري للمناخ»، والتي أطلقتها الدار العقارية ووزارة التغير المناخي والبيئة خلال شهر مارس 2023، حيث يدعم الموقعون على التعهد، جهود مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال الالتزام بنشر أهدافهم لخفض معدلات الكربون.

وأوضح أن نسبة تجنب انبعاثات الكربون المجسدة في 27 مشروعاً بلغت 13%، كما بلغت نسبة التحييد من انبعاثات النطاق 2 من ثاني أكسيد الكربون من خلال شهادات الطاقة النظيفة 100%. وأوضح أن 100% من الموردين تم تقييمهم بناءً على معايير الاستدامة، كما بلغ معدل إعادة تدوير نفايات البناء في أكثر من 40 مشروع بناء 87.5%.

المسؤولية المجتمعية

ولفت إلى قيام الشركة بدعم 41 طالباً منذ عام 2022، من بينهم عدد من أصحاب الهمم، وذلك من خلال برنامج «ثرايف» للمنح الدراسية، والذي يوفر منحاً دراسية ممولة بالكامل للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، فضلاً عن تسجيل الدار للتعليم إنجازين قياسيين جديدين مرتبطين بالاستدامة في موسوعة غينيس لاستضافة أكبر فصل دراسي للتوعية بالتغير المناخي، كما تم إكمال 3000 ساعة تطوع من 624 موظفاً في الدار، وأوضح أن 42% من موظفي الشركة هم من الإماراتيين.

وذكر فلكناز أن معدل تكرار إصابات العمل المُضيعة للوقت (LTIFR) بلغ 0.034، مع إنجاز أكثر من 176 مليون ساعة عمل في مواقع البناء، موضحاً أن متوسط نسبة الامتثال لرعاية العمال بلغ 84%، وذلك لدى 48 من الكيانات المتعاقد معها من قبل الدار. وأشار إلى تقييم 100% من المزايدين المشاركين في 44 مناقصة بناءً على معايير رعاية العمال في الدار.

ارتفاع الطلب

لفت فيصل فلكناز إلى ارتفاع الطلب على المشاريع المستدامة، موضحاً أن الشركة باعت وحدات مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس» كافة، والبالغة 864 وحدة سكنية فور طرحها للبيع بداية العام الماضي، مع زيادة في الوعي والإقبال على المشاريع المستدامة، والتي توفر بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات، وتعتمد أنظمة مياه عالية الكفاءة، وحلولاً تسهم في خفض تكاليف الطاقة، فضلاً عن منشآت إعادة التدوير. وذكر أن المشاريع الجديدة كافة التي يتم طرحها حديثاً تتضمن حلولاً وتصاميم تتوافق مع معايير الاستدامة، وهو ما يجد قبولاً وترحيباً من المستهلكين، مع زيادة الاهتمام والوعي بخفض تكاليف استهلاك المياه والكهرباء. وأضاف أن هناك ارتفاعاً كذلك في الطلب على المساحات المكتبية المستدامة، والتي توفر خيارات لخفض الانبعاثات وخفض تكاليف الطاقة.