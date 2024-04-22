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اقتصاد

«الاقتصاد» تُنظم الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

«الاقتصاد» تُنظم الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
23 ابريل 2024 02:24

دبي (الاتحاد)

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تنظم وزارة الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة-المشتريات الحكومية»، الذي يستهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية المشاركة في الملتقى.
ويشهد الملتقى الذي يعقد في فندق أبراج الإمارات بدبي، أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستقدم 30 جهة مشاركة في الملتقى منصات رقمية تستعرض من خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الأعمال الإماراتيين، وتقدم المشورة والدعم لهم للاستفادة منها، إلى جانب تعريف المشاركين بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والفرص المتاحة أمامهم لتنمية أعمالهم، وتعزيز حصولهم على مشروعات جديدة.
وسيعقد الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية المتنوعة يشارك فيها 26 متحدثاً ومتحدثة، وتسلط الضوء على التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لنمو المشاريع من خلال المشتريات الحكومية، وتتناول مجموعة من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الوطنية، والتحديات التي واجهوها للحصول على المناقصات الحكومية.
ويوفر الملتقى مصدراً رئيسياً للمعلومات حول برامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين مثل «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» و«منصة المشتريات الرقمية»، إضافةً إلى برنامجي «حافز» و«نافس»، فضلاً عن تعريف المشاركين بالمميزات التي تمنحها هذه المبادرات وآخر المستجدات التي تم تحقيقها في دعم المشاريع الوطنية.
ودعت وزارة الاقتصاد جميع رواد الأعمال الإماراتيين إلى المشاركة في هذا الحدث الهام للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز مشاركتهم في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

وزارة الاقتصاد
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الإمارات
دبي
الاقتصاد
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