إطلاق «أولفيرا» ضمن مشروع «بلووم ليفينج» بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «أولفيرا»، المرحلة السادسة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني المتكامل في أبوظبي.

وسُميت هذه المرحلة من المشروع تيمناً بمدينة «أولفيرا» الإسبانية العريقة، وتضم وحدات سكنية مختلفة من منازل تاون هاوس، ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة في الربع الثالث من عام 2027.

وتتميز المرحلة السادسة «أولفيرا»، بتصاميم مبتكرة ومستوحاة من العمارة المتوسطية، وتضم وحدات سكنية متنوعة.

وشهدت كافة مراحل مشروع بلووم ليفينج إقبالاً كبيراً، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية التي تم طرحها من الفلل ومنازل التاون هاوس، مما يؤكد على المكانة المميزة للمشروع كخيار مثالي لتجارب الحياة المجتمعية التي تلبي احتياجات السكان المتغيرة باستمرار.

وقال كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: نولي في بلووم القابضة اهتماماً بالغاً بأدق التفاصيل لضمان تقديم أعلى مستويات التميز في جميع مشاريعها، الأمر الذي يدفع العديد من العملاء لمواصلة الاستثمار في مشروعات بلووم، ويدل التجاوب الإيجابي من قبل العملاء على ثقتهم الكبيرة في بلووم القابضة وقدرتها على تلبية احتياجاتهم المتنوعة من خلال تقديم وحدات سكنية تناسب الجميع على اختلاف تطلعاتهم.

وأضاف: حققت مراحل بلووم ليفينج السابقة نجاحاً كبيراً، ويأتي إطلاق المرحلة السادسة أولفيرا تماشيا مع رؤيتنا لتزويد السكان بمنازل تتميز بتصاميم استثنائية مع لمسات عصرية، وذلك وسط إطلالات طبيعية خضراء ومرافق عالمية المستوى في مجتمع شامل نابض بالحياة ضمن موقع استراتيجي، ونحن على ثقة من أن الطلب المرتفع الذي نشهده من المستثمرين والمستخدمين النهائيين هو دليل على تميز هذا المجمع السكني المتكامل الذي يوفر أسلوب حياة فريد وقيمة استثمارية طويلة الأمد.

ويقع المجمّع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي.

وتم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.