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اقتصاد

«إكسبو الشارقة» يختتم مشاركته في مؤتمر «UFI» في رواندا

«إكسبو الشارقة» يختتم مشاركته في مؤتمر «UFI» في رواندا
23 ابريل 2024 00:34

الشارقة (الاتحاد)

شارك مركز إكسبو الشارقة في مؤتمر الاتحاد الدولي لصناعة المعارض «UFI» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي نظمه الاتحاد في العاصمة الرواندية كيجالي، بمشاركة عددٍ من قادة صناعة المعارض من الشرق الأوسط وأفريقيا ومختلف دول العالم.
واستعرض سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض «UFI»، خلال مشاركته في المؤتمر جهود مركز إكسبو الشارقة الذي يستقطب سنوياً أكثر من 2.5 مليون زائر وآلاف الشركات والعارضين من دول العالم كافة، مؤكداً السعي الدائم للمركز لتوسيع آفاق التعاون مع مراكز المعارض العالمية لبناء الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات واستقطاب المزيد من العارضين وإدراج فعاليات ومعارض نوعية جديدة في أجندة المركز، ليواصل دوره العملي في تسليط الضوء على التجربة الرائدة لإمارة الشارقة في قطاع المعارض.
وجاءت مشاركة إكسبو الشارقة في المؤتمر في إطار حرصه على تسليط الضوء على ما حققته صناعة المعارض في الشارقة ودولة الإمارات من تطور وما تقدمه لمختلف القطاعات التجارية والصناعية من فرص ومنصات محلية وإقليمية ودولية يسهم من خلالها القطاع في الارتقاء بمستقبل صناعة المعارض والمؤتمرات، وتعزيز التعاون الدولي ومواكبة أحدث الممارسات والتقنيات المرتبطة بصناعة المعارض على المستوى العالمي.
وأشار المدفع إلى أن أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات تزداد في عصر الأعمال لما له من دور في تنشيط قطاعات السياحة والتجارة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساهمته في النمو الاقتصادي للدول وتعزيز الشراكة بين مجتمعات الأعمال، لافتاً إلى المكانة العالمية الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات في صناعة المعارض التي تشهد تطوراً مستمراً ونمواً ملحوظاً على مستوى الدولة عامة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

اكسبو الشارقة
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