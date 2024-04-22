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اقتصاد

عبد الله بن سالم القاسمي يُكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز

عبد الله بن سالم القاسمي خلال تكريم شركة أرادَ للتطوير (وام)
23 ابريل 2024 02:24

الشارقة (وام) 

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2023، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وتفضّل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، بتكريم الفائزين بالجائزة بفئاتها المختلفة من المؤسسات والأفراد والمنشآت الاقتصادية المحلية والخليجية، بالإضافة إلى تكريم الشركاء والرعاة الاستراتيجيين ولجان التحكيم وفريق عمل الجائزة تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في إنجاح الجائزة.
وفاز بالجائزة لهذا العام، في فئة جائزة الشارقة للتميز الخليجية كل من مجموعة زين، وانفستكورب، ومجموعة الخليلي، والشركة العربية السعودية للتعدين - معادن.
وفي فئة جائزة الشارقة للتميز فاز كل من صيدلية لايف، فرع الشارقة، وبرايم ميديكال سنتر - النهدة.
وفي فئة جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية فاز كل من دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسيتي سنتر الزاهية - فرع الشارقة، ونال أحمد محمد جمعة الظاهري، جائزة الشارقة لرواد الأعمال.
وفي فئة جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فاز كل من المراعي العربية للتجارة - شركة الشخص الواحد، وصندوق المرح لتأجير ألعاب الأطفال، بينما فاز بفئة جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية كل من أرادَ للتطوير، ونال فئة جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة: عبدالله بن ظاهر.

عبد الله بن سالم القاسمي
جائزة الشارقة للتميز
الشارقة
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