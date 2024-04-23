"سبينس" تحدد النطاق السعري للطرح

أعلنت شركة سبينس، هولدينج بي إل سي، اليوم عـن النطاق السعري لبيع أسهمها وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 5.11 مليار درهم (1.39 مليار دولار) و 5.51 مليار درهم (1.50 مليار دولار).

وستطرح الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، وهي المساهم البائع الذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين واجبة التطبيق وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وشركة تمبلتون لإدارة الأصول، وشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بصفتهم مديري استثمار نيابة عن بعض الصناديق والحسابات، مستثمرين رئيسيين في الاكتتاب العام بالتزام إجمالي قدره 275 مليون درهم (75 مليون دولار).

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "لاقى الطرح العام الأولي لشركتنا اهتماماً كبيراً منذ الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا للتداول، ونحن سعداء جداً بفتح باب الاكتتاب للمستثمرين في دولة الإمارات والأسواق العالمية. ونؤمن بأن هذا الطرح يشكّل فرصة فريدة للاستثمار في قصة نجاح علامة تجارية تحظى بشعبية واسعة وتلتزم بطرح أحدث المنتجات واتباع أعلى معايير خدمة العملاء".

وأضاف :" تتمتع شركتنا بسجل قوي من النمو المستمر والمتوازن مدعوماً بمساعينا المستمرة لتوسيع شبكة متاجرنا، وتعزيز حضورنا عبر الإنترنت، والعروض المتميزة لعلاماتنا التجارية الخاصة، وسلسلة الإمداد المتكاملة رأسياً - وتساهم هذه العوامل جميعها في تحقيق ربحية قوية. علاوةً على ذلك، نتوقع مواصلة النمو مستقبلاً في ضوء خططنا لدخول السوق السعودية، وابتكار عروض جديدة، وتوسيع نطاق أعمالنا في مجال التجارة الإلكترونية. وبينما نعتزم الكشف عن السعر النهائي للطرح الأسبوع المقبل، نتطلّع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة في قصة نمونا".