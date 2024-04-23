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اقتصاد

الإمارات وعمان تتبادلان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات

الإمارات وعمان تتبادلان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات
23 ابريل 2024 14:59

نظم اليوم على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة إلى الدولة، ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات.
شهد الملتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والمهندس عمار بن سليمان الخروصي، الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان، والشيخ بدر بن عبدالله الهنائي، رئيس التواصل بجهاز الاستثمار العُماني، والمهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، الرئيس التنفيذي لشركة الهيدروجين الأخضر “هايدروم”، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.
وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة؛ والمعادن الخضراء؛ والاتصال بالسكك الحديدية؛ والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان والتي شملت:
1- مشروع ضخم للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، الذي وقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”؛ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”؛ وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم “EGA”؛ وشركة حديد الإمارات أركان “ESA”؛ وشركة OQ للطاقة البديلة؛ والشركة العمانية لنقل الكهرباء.
2 - اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين "القابضة" (ADQ) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم.
3 - اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.
4 - اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.
5 - اتفاقية شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة وشركة مجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
6 - اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي - عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية تتميز بالروابط الوثيقة، والتي كانت بمثابة ركيزة أساسية للتعاون المتبادل وتمثل الاتفاقيات الموقعة اليوم خطوة مهمة من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التطور عبر تسخير جهودنا معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة للنمو الاقتصادي والازدهار لكلا البلدين".
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات تبرز كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار والتجارة مع سلطنة عُمان حيث يصل حجم التجارة غير النفطية إلى ما يقرب من 51 مليار درهم في عام 2023 وستعمل الاتفاقيات الموقعة اليوم على تعزيز العلاقات في القطاعات الرئيسية وتوفير النتائج التي تعود بالفائدة على المجتمع والنمو الاقتصادي نحو مستقبل مستقر ومزدهر بين البلدين.
ويأتي انعقاد الملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني لتأكيد الالتزام الكبير من كلا البلدين في شراكات استثمارية بما تقارب 129 مليار درهم، ويمثل خطوة مهمة نحو التعاون الاقتصادي لدفع النمو والتطور من خلال الاستثمارات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
 

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