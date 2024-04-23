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اقتصاد

اليابان تخصص 6.4 مليار دولار لتعزيز دورها في قطاع الفضاء العالمي

اليابان تخصص 6.4 مليار دولار لتعزيز دورها في قطاع الفضاء العالمي
23 ابريل 2024 19:52

تعتزم اليابان إنشاء صندوق بقيمة تريليون ين (6.47 مليار دولار) لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح لاعباً رئيساً في قطاع الفضاء العالمي.

وستتولى وكالة الفضاء والاستكشاف اليابانية "جاكسا"JAXA إدارة صندوق استراتيجية الفضاء على مدى 10 سنوات لدعم الابتكار التكنولوجي في الشركات والجامعات. وفي وقت مبكر من هذا الصيف، ستبدأ جاكسا في التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص التي لديها الخبرة اللازمة لتحقيق ذلك بهدف ضمها إلى الصندوق بحلول نهاية هذه السنة المالية.

وسيتم البت في مجالات محددة للتطوير التكنولوجي في اجتماع اللجنة السياسة الفضائية الوطنية التابعة لمكتب مجلس الوزراء هذا الشهر على أقرب تقدير حسب الوكالة.

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واقترحت وزارة العلوم ووزارة الاتصالات 22 مجالاً تشمل مشروعاً بقيمة 95 مليار ين لإنشاء شبكة اتصالات تعتمد على مجموعات من الأقمار الصناعية، ومشروعاً بقيمة 23 مليار ين لتطوير نظام خلايا الوقود لاستخدامها على سطح القمر، ومشروعاً بقيمة 15.5 مليار ين لإنشاء تقنيات لإطلاق الصواريخ بشكل أكثر تواتراً وبتكلفة أقل.

وخصصت الحكومة 300 مليار ين في ميزانية تكميلية للسنة المالية 2023 كدفعة أولية للصندوق.

وتقدر شركة الخدمات المالية الأميركية مورغان ستانلي أن قطاع الفضاء العالمي سينمو إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040، أي نحو ثلاثة أضعاف حجمه في عام 2020.

المصدر: وام
اليابان
الفضاء
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