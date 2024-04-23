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اقتصاد

«الاتحاد للمدفوعات» تطلق مشروع التمويل المفتوح

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
24 ابريل 2024 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة مع شركة «Core42»، إحدى شركات مجموعة «G42» الإماراتية المزودة لحلول تمكين الذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاق وتنفيذ مشروع التمويل المفتوح في دولة الإمارات، ضمن مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.
شهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.  ووقعت الاتفاقية فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لقطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وكيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة Core42.
يأتي إطلاق مبادرة التمويل المفتوح في إطار دعم الرؤية الشاملة لدولة الإمارات لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح.
وقالت فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لقطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: يمثل تنفيذ مشروع التمويل المفتوح خطوة متقدمة في مجال تطور قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وتعزيز تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.

الإمارات
التمويل
مصرف الإمارات المركزي
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