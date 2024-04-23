1.3 مليار درهم قيمة التداولات في أسواق المال المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت قيمة السيولة الإجمالية التي تدفقت لأسواق المال المحلية في أبوظبي ودبي نحو 1.3 مليار درهم خلال جلسة التداول أمس، فيما تماسكت غالبية الأسهم المتداولة عند مستوياتها أول أمس، وذلك بانتظار إعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول من 2024.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة الأمس نحو 975 مليون درهم، وشهدت الجلسة إبرام 18 ألف صفقة تم من خلالها تداول 287 مليون سهم. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.27% تقريباً عند مستوى 9051 نقطة.

وتصدرت التداولات على سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة، في سوق العاصمة أبوظبي بقيمة تداولات بلغت 203 ملايين درهم، وأغلق سهم الشركة على سعر 399.6 درهم بارتفاع طفيف نسبته 0.03% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

تلتها التداولات على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بقيمة 93 مليون درهم تقريباً، وأغلق سهم الشركة على مستوى 14.18 درهم دون تغيير مقارنة مع أول أمس، ثم جاءت التداولات على سهم فينيكس غروب بقيمة 77 مليون درهم، وأغلق السهم الشركة على سعر 2.22 درهم بارتفاع 1.83%.

وبلغت قيمة التداولات على سهم شركة ملتيبلاي نحو 59 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على سعر 2.42 درهم بانخفاض طفيف نسبته 0.41%، تلاه التداولات على سهم الدار العقارية بقيمة 56.2 مليون درهم الذي أغلق أيضاً في المنطقة الحمراء على مستوى 5.18 درهم بانخفاض نسبنه 1.33%.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات نحو 329 مليون درهم، حيث تم تداول 131 مليون سهم من خلال 9429 صفقة، وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بنسبة 0.032% عند مستوى 4166 نقطة تقريباً.

وتصدرت التداولات على سهم شركة إعمار العقارية قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة في السوق، بقيمة بلغت 102 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على سعر 8.38 درهم مرتفعاً بنسبة 0.96%، تلاه التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 54 مليون درهم وأغلق سهم البنك عند مستوى 15.65 درهم منخفضاً بنسبة 3.69%.

وبلغت قيمة التداولات على سهم الخليجية للملاحة نحو 30 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على مستوى 7.18 درهم بنسبة ارتفاع 1.7%، تلاه التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 27 مليون درهم الذي أغلق عند مستوى 5.71 درهم مرتفعاً بنسبة 0.53%، ثم جاء سهم الاتحاد العقارية بقيمة تداولات بلغت 13.9 مليون درهم الذي أغلق منخفضاً بنسبة 2.05% عند مستوى 0.43 درهم.