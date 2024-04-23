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اقتصاد

«أمانة الوطني الاتحادي» تشارك في «ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة»

«أمانة الوطني الاتحادي» تشارك في «ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة»
24 ابريل 2024 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية»، الذي نظمته وزارة الاقتصاد لرواد الأعمال الإماراتيين، بحضور ممثلي أكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية.
واستعرض المهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، الدعم الذي تتيحه الأمانة لرواد الأعمال الإماراتيين في إطار العقود المالية والخدمات التي تقدمها.
وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على المشاركة في الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم دخول المواطنين إلى سوق العمل وخلق منافسة في مجال المشاريع والمنشآت والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إلى جانب تسهيل عمليات التعاقد والشراء المختلفة، أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وزارة الاقتصاد
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