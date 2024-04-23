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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تستكمل المرحلة الثانية لحملة التوعية بضريبة الشركات

«الاتحادية للضرائب» تستكمل المرحلة الثانية لحملة التوعية بضريبة الشركات
24 ابريل 2024 01:41

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تستكمل الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ فعاليات وبرامج التوعية المتخصصة التي تستهدف مختلف الفئات والجهات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وجهودها المستمرة في توفير الدعم المعرفي للخاضعين للضريبة من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأعلنت الهيئة، أمس، عقد ورشة العمل الثانية المُخصّصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنجاح في إمارة رأس الخيمة، وأوضحت أن هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات التي أطلقتها الهيئة في فبراير الماضي، وتستند إلى النجاح الكبير والاهتمام الواسع الذي لاقته ورشة العمل الأولى والمماثلة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي.

ضريبة الشركات
الإمارات
ضريبة الشركات في الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب
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