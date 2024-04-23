الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كور انترناشيونال القابضة» تستثمر 5 مليارات درهم في مشاريع جديدة

«كور انترناشيونال القابضة» تستثمر 5 مليارات درهم في مشاريع جديدة
24 ابريل 2024 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يودع سلطان عُمان
محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

أعلنت مجموعة «كور انترناشونال القابضة» نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات درهم، في مشاريع جديدة بدولة الإمارات، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من خلال الشركات التابعة لها، وذلك للاستفادة من الفرص المتنامية والتسهيلات المميّزة التي تقدّمها الدولة وفي إطار تعزيز الاستثمارات المبتكرة والمستدامة في القطاعات الحيوية والخدماتية.
وأكد الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كور إنترناشيونال القابضة»، أن الحزم الاستثمارية الجديدة تأتي لإثراء المحفظة الاستثمارية للمجموعة في القطاعات الرئيسة والتي تتضمن التعليم والتطوير العقاري وإدارة الأصول المالية.
وأضاف: نحن لا نسعى إلى تحقيق النمو فقط وإنما نعمل على رسم معايير جديدة في التميّز عبر الاستثمارات طويلة الأجل وبما يعود بالنفع الأكبر على المستثمرين والشركاء والمجتمعات التي نخدمها وبالأخص دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحرص على أن يمثل كل استثمار جديد مساهمة حقيقية في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
من جانبه، قال هاني صبري، الرئيس التنفيذي لـ«كور إنترناشونال القابضة»، إن الاستثمار الجديد يمثل زيادة كبيرة في استثمارات المجموعة في قطاع التعليم والنشر العلمي من خلال ذراعها التعليمية، ويتمثل في التوسع في برامج التعليم بكافة مراحله بدولة الإمارات.
وأضاف: نتطلّع إلى التوسع الإقليمي وكذلك التوسع في مجال النشر العلمي الإلكتروني وهو أحد الصناعات سريعة التطور في الفترة الأخيرة، حيث يصل حجم مبيعاته العالمية إلى 19 مليار دولار سنوياً.
وأشار صبري، إلى أن المجموعة تسعى إلى التوسع في التطوير العقاري من خلال شركة «ارا» للتطوير العقاري، الذراع العقارية للمجموعة، عن طريق الاستثمار وتملّك الأراضي بدولة الإمارات وخارجها.

ذياب بن طحنون
الإمارات
الاستثمار
آخر الأخبار
فلسطينيون بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حرب غزة».. 200 يوم من القصف والدمار والمآسي الإنسانية
اليوم 01:48
جانب من استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
اليوم 01:48
فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الواقع كارثي والمجاعة تهدد سكان غزة
اليوم 01:48
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
الأخبار العالمية
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©