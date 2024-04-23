«كور انترناشيونال القابضة» تستثمر 5 مليارات درهم في مشاريع جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «كور انترناشونال القابضة» نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات درهم، في مشاريع جديدة بدولة الإمارات، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من خلال الشركات التابعة لها، وذلك للاستفادة من الفرص المتنامية والتسهيلات المميّزة التي تقدّمها الدولة وفي إطار تعزيز الاستثمارات المبتكرة والمستدامة في القطاعات الحيوية والخدماتية.

وأكد الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كور إنترناشيونال القابضة»، أن الحزم الاستثمارية الجديدة تأتي لإثراء المحفظة الاستثمارية للمجموعة في القطاعات الرئيسة والتي تتضمن التعليم والتطوير العقاري وإدارة الأصول المالية.

وأضاف: نحن لا نسعى إلى تحقيق النمو فقط وإنما نعمل على رسم معايير جديدة في التميّز عبر الاستثمارات طويلة الأجل وبما يعود بالنفع الأكبر على المستثمرين والشركاء والمجتمعات التي نخدمها وبالأخص دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحرص على أن يمثل كل استثمار جديد مساهمة حقيقية في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031).

من جانبه، قال هاني صبري، الرئيس التنفيذي لـ«كور إنترناشونال القابضة»، إن الاستثمار الجديد يمثل زيادة كبيرة في استثمارات المجموعة في قطاع التعليم والنشر العلمي من خلال ذراعها التعليمية، ويتمثل في التوسع في برامج التعليم بكافة مراحله بدولة الإمارات.

وأضاف: نتطلّع إلى التوسع الإقليمي وكذلك التوسع في مجال النشر العلمي الإلكتروني وهو أحد الصناعات سريعة التطور في الفترة الأخيرة، حيث يصل حجم مبيعاته العالمية إلى 19 مليار دولار سنوياً.

وأشار صبري، إلى أن المجموعة تسعى إلى التوسع في التطوير العقاري من خلال شركة «ارا» للتطوير العقاري، الذراع العقارية للمجموعة، عن طريق الاستثمار وتملّك الأراضي بدولة الإمارات وخارجها.