الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سعود بن صقر: تهيئة البيئة المثالية الجاذبة للاستثمارات في القطاع الصناعي

سعود بن صقر يستمع إلى شرح حول خطوط التصنيع بمصنع «الغرير ميتال اندستريز» (وام)
24 ابريل 2024 01:42

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يودع سلطان عُمان
محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن استراتيجية رأس الخيمة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، تعتمد على تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، لتعزيز النمو والازدهار، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية رائدة في الصناعات المتقدمة، وتحفيز الابتكار.
جاء ذلك خلال حضور سموه أمس، حفل افتتاح مصنع «الغرير ميتال اندستريز» في منطقة الحمرا الصناعية برأس الخيمة، التابع لمجموعة الغرير للاستثمار، والذي أقيم بالتعاون مع شركة «ميتسوبيشي كيميكال إنفراتيك» اليابانية الرائدة.
وأوضح سموه، أن الإمارة تمتلك المقومات كافة التي تمكنها من ريادة القطاع الصناعي، والدفع بمسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات نحو آفاق أرحب من النجاحات الاقتصادية، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الحديثة، ومزاياها التنافسية التي تُمكن الشركات من النمو والازدهار والتوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف سموه: «إمارة رأس الخيمة حريصة على تهيئة البيئة المثالية لممارسة الأعمال، والجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع الصناعي وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية، فهي تركّز على تعزيز الابتكار، وحماية البيئة، وتبنّي أحدث الحلول التقنية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية، وبناء غدٍ أفضل للأجيال القادمة».
وقام سموه بعد إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المصنع الحديث، بجولة تفقدية داخله، حيث اطلع من المعنيين على قدرة خطوط التصنيع التي تنتج 4 ملايين متر مربع من ألواح الألمنيوم المركبة، و17 ألف مليون طن من اللفائف المغلفة والمطلية بالألوان، ومليون متر مربع من الألواح المقاومة للحريق سنوياً.

القطاع الصناعي
سعود بن صقر
الإمارات
رأس الخيمة
سعود القاسمي
آخر الأخبار
فلسطينيون بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حرب غزة».. 200 يوم من القصف والدمار والمآسي الإنسانية
اليوم 01:48
جانب من استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
اليوم 01:48
فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الواقع كارثي والمجاعة تهدد سكان غزة
اليوم 01:48
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
الأخبار العالمية
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©