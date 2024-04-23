عمومية «إعمار للتطوير» تقر توزيع أرباح بقيمة 2.082 مليار درهم



دبي (الاتحاد)

عقدت «إعمار للتطوير أمس الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء القوي الذي حققته الشركة في عام 2023.

ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 2.082 مليار درهم (567 مليون دولار) أي ما يعادل 52% من رأس المال (نحو 52 فلساً إماراتياً للسهم الواحد)، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وتمّت خلال الاجتماع كذلك الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 عن نشاط إعمار للتطوير ومركزها المالي وتقرير مدقّق الحسابات.

كما أكّد مجلس الإدارة مجدّداً التزام الشركة بتقديم عقارات ومجمّعات سكنية عالية الجودة لعملائه وللساكنين.

وأعلنت «إعمار للتطوير» عن مبيعات عقارية بقيمة 37.4 مليار درهم (10.2 مليار دولا)، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2022، ما يصل بقيمة المبيعات المتراكمه إلى مستوى قياسي بقيمة 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار) والتي سيتم تسجيلها كإيرادات في السنوات المقبلة.

وقال محمّد العبّار: النجاح الذي حققته «إعمار للتطوير» في عام 2023 يُعدّ دليلاً واضحاً على نهجنا التشغيلي المتميز والإقبال الكبير على منتجاتنا الرائدة، ما يمكّننا من تحسين وتعزيز أدائنا بشكل مستمرّ. وفي عام 2024، نسعى لإطلاق مزيد من العقارات والمشاريع الجديدة الطموحة.

وأضاف: نموّنا المستمرّ على أساس سنوي وارتفاع ربحيتنا يعودان بشكل مباشر إلى الدعم الثابت من مساهمينا، والإدارة الحكيمة، وفريق عمل ذي كفاءة عالية، كما يبرز تفانينا في تقديم قيمة استثنائية للمساهمين، ودورنا المحوري في تعزيز النشاط الاقتصادي في دبي أساس علامتنا التجارية المرموقة المبنية على الثقة والجودة.