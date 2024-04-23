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اقتصاد

22 % نمو أرباح بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول

22 % نمو أرباح بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول
23 ابريل 2024 21:58


دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024، حيث سجل صافي الأرباح (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي، ليصل إلى 1850 مليون درهم، نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل وتراجع رسوم انخفاض القيمة.
وبلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنمو نسبته 3% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 277 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات واستثمارات الصكوك الجديدة في الربع الأول من عام 2024 إلى 21.1 مليار درهم، مقارنة مع 20.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد هذا الفصل من العام نمواً صافياً في التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1.9 مليار درهم في العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل 5,607 مليون درهم مقارنة بـ 4,431 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 26.5% على أساس سنوي. حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 2,998 مليون درهم.
وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2,149 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7% على أساس سنوي مقارنة مع 2,013 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023.

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