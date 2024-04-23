انطلاق العمل في صندوق «جَسور» بين «القابضة» و«جهاز الاستثمار العماني»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ)، بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني، الذراع الاستثمارية لسلطنة عُمان، ممثلاً بمجموعة «إذكاء»، أمس الثلاثاء، عن البدء الفعلي للعمل في صندوق «جَسور»، وتفعيل الاستثمارات المباشرة في الشركات التقنية الناشئة العاملة في القطاع التقني، وذلك بحجم 180 مليون دولار.

ويركز الصندوق على الاستثمار في قطاع التقنيات الحديثة والناشئة، وذلك بموجب التزام مسبق في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين في عام 2022.

ويأتي تأسيس الصندوق انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في شركات التكنولوجيا المبتكرة بسلطنة عُمان، إلى جانب شركات التكنولوجيا الناشئة في دول المنطقة الأخرى مع التركيز على شركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع بقطاعات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والتكنولوجيا النظيفة، وقطاع الأغذية والزراعة، والخدمات اللوجستية، خصوصاً التي تمتلك نماذج أعمال ناجحة، في مختلف مراحل تأسيسها.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): يأتي إطلاق صندوق «جَسور» في إطار الشراكة الاستراتيجية التي بدأت عام 2022 بين «القابضة» (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني ممثلاً بمجموعة «إذكاء»، في خطوة مهمة تعكس التزامنا بتنفيذ استثمارات نوعية تسهم في توفير آفاق جديدة عبر مختلف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، ونتطلع إلى ترسيخ التعاون مع شركائنا في جهاز الاستثمار العُماني، لتعزيز الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني: يجسّد إطلاق صندوق «جَسور» نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا بسلطنة عُمان، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع «القابضة» (ADQ)، نمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنمو، وسيكون لها أثر مهم في دعم مساعي البلدين لبناء مستقبل واعد أساسه الاستفادة من التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.

من ناحيته، أشار المهندس سعيد بن عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إذكاء»، إلى أن صندوق جسور يأتي مكملاً لجهود المجموعة في استثمارات رأس المال الجريء.