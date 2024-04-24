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اقتصاد

"ويبيدو" للذكاء الاصطناعي تتوسع في المنطقة عبر "دبي المالي العالمي"

"ويبيدو" للذكاء الاصطناعي تتوسع في المنطقة عبر "دبي المالي العالمي"
24 ابريل 2024 14:44

أعلنت "ويبيدو"، المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، اليوم، عن تأسيس مقراً لها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مركز"إنوفيشن هب" بمركز دبي المالي العالمي.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "يتميز مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي بتوفير منظومة بيئية متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3، والتي تتضمن مرافق استثنائية عالمية المستوى وفرصاً رائعة للتواصل، وبوابة متميزة للابتكار في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والويب 3".

وأضاف: " يعكس سجل نجاحات "ويبيدو" في تقديم حلول التسويق ونمو الأعمال الحاصلة على عدة جوائز، مدى التزامها الحقيقي بتبسيط وتسريع التحول الرقمي وجعله متاحاً للجميع، ويسرنا الترحيب بانضمامها إلى منظومتنا الابتكارية، ونتطلع إلى رؤيتهم تحقيق المزيد من المساهمات القيّمة بما يخدم مستقبل القطاع، إذ ستتضمن شراكتنا الاستراتيجية تبادل المعرفة والمبادرات المشتركة لدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في التسويق ونمو الأعمال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية".

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من جانبه، قال جيوفاني فاريسيه، المؤسس المشارك والمدير العام العالمي لدى "ويبيدو": "نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي محرّك للنمو الاقتصادي وركيزة أساسية لخلق المزيد من الوظائف بمستويات غير مسبوقة، فالتقنية تتمتع بإمكانات تتيح لها تغيير ملامح القطاعات الحالية وإنشاء نماذج جديدة بالكامل للأعمال تماماً كما فعل ظهور الإنترنت قبل عقود".

وتجدر الإشارة إلى أن "ويبيدو" المعنية بتطوير حلول التسويق والنمو للعلامات التجارية الدولية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل ضمن منظومة تشاركية من خلال الشراكة مع البنوك وشركات الاتصالات والهيئات الاقتصادية والتجارية وشبكات الوكالات.

بدورها، قالت كيتاكي بانجا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى "ويبيدو" الشرق الأوسط وأفريقيا: "سيمكننا افتتاح مقرنا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دولة الإمارات من العمل في بيئة ديناميكية تشجّع الابتكار والتحوّل وتدعمه، حيث نتطلع إلى إقامة الشراكات المتينة ومنها تعاوننا الهام مع مركز"إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، والمؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمشاريع الإقليمية الناشئة، للتعاون نحو تحقيق المزيد من الجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة".

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
مركز دبي المالي
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