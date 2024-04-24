الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الطاقة والبنية التحتية» تشارك في «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية»

«الطاقة والبنية التحتية» تشارك في «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية»
24 ابريل 2024 15:29

شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية» والذي نظمته وزارة الاقتصاد بفندق أبراج الإمارات في دبي بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزرهم بها وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
فحص جودة مياه الخزانات لضمان صلاحيتها للاستخدام

وتمثّلت مشاركة الوزارة بمنصة عرض خدمتي طلب الاشتراك في المناقصات الهندسية، وطلب التأهيل الإلكتروني للموردين للمشاريع الهندسية، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية تناقش الفرص المتاحة لرواد الأعمال الإماراتيين في مناقصات المشاريع الهندسية.

المصدر: وام
وزارة الطاقة والبنية التحتية
وزارة الاقتصاد
دبي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
اليوم 12:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
الأخبار العالمية
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
اليوم 14:59
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 14:30
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
علوم الدار
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
اليوم 14:23
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
الأخبار العالمية
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©