«الطاقة والبنية التحتية» تشارك في «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية»

شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية» والذي نظمته وزارة الاقتصاد بفندق أبراج الإمارات في دبي بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزرهم بها وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

وتمثّلت مشاركة الوزارة بمنصة عرض خدمتي طلب الاشتراك في المناقصات الهندسية، وطلب التأهيل الإلكتروني للموردين للمشاريع الهندسية، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية تناقش الفرص المتاحة لرواد الأعمال الإماراتيين في مناقصات المشاريع الهندسية.