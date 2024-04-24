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اقتصاد

منصور بن محمد: دور رائد للقطاع الخاص في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية

منصور بن محمد: دور رائد للقطاع الخاص في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية
24 ابريل 2024 23:18

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي على أهمية الدور الرائد الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير القطاع السياحي في دبي، ضمن الشراكة القوية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات التي كان لها بالغ الأثر في دفع مسيرة التنمية في دبي وتصدرها لمواقع متقدمة في قوائم المنافسة العالمية كوجهة سياحية عالمية رائدة تعزيزا لمكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم الأربعاء، لفندق "ذا لانا دورشيستر" الواقع في وسط مدينة دبي، والمطل على منطقة الخليج التجاري، ويتكون من 225 غرفة وجناحاً فندقياً، وثمانية مطاعم، وتم بناؤه بالتعاون بين مجموعة "أمنيات" ومجموعة "راشد الراشد" ومجموعة "دورشيستر"، حيث قام سموه بجولة في أنحاء الفندق، وأبدى إعجابه بما يضمه من غرف وأجنحة راقية وخدمات فندقية ومطاعم مميزة.

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رافق سموه خلال الجولة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من مسؤولي الفندق.

المصدر: وام
منصور بن محمد
دبي
القطاع الخاص
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